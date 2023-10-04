Бывший госпрокурор устроился на работу в адвокатское бюро

По словам партнера Ellex Raidla Марко Кайръяка, Денис Часовских был одним из самых выдающихся государственных прокуроров в сфере борьбы с коррупцией и экономическими нарушениями. «Он хороший коллега, честный и прямой прокурор, сотрудничество с которым всегда было гладким, - сказал Кайръяк. - Поскольку Денис уходил из прокуратуры, нам было легко найти общие интересы и цели, исходя из предыдущего хорошего опыта работы».

В частном секторе сферой деятельности опытного прокурора станут в основном предотвращение коррупции, экономические правонарушения и налоговые процедуры.

По словам Марко Кайръяка, Денис Часовских не может и не будет заниматься делами, с которыми он уже соприкасался как представитель гособвинения. «Мы будем внимательно следить за этим, чтобы не возникло конфликта интересов в его будущей работе».

По словам Дениса Часовских, присоединение к команде всемирно признанной юридической фирмы Ellex Raidla - это прекрасная возможность для него как специалиста в области уголовного права разносторонне развиваться и дальше развивать свою профессиональную карьеру. «Став членом коллегии адвокатов, я также хотел бы внести свой вклад в развитие права и отстаивать интересы участников сложных правовых споров», - заявил Денис Часовских.

Часовских подал заявление о приеме в коллегию адвокатов в качестве присяжного адвоката.

В конце августа прокуратура сообщила, что Часовских решил покинуть прокуратуру. «Уход такого опытного и очень компетентного прокурора, несомненно, представляет собой вызов для организации, но прокуратура продолжит обеспечивать представительство государственного обвинения в уголовных делах, находившихся под его руководством», - сказал Каури Синкявичюс, советник Госпрокуратуры по связям с общественностью.

Сам Часовских сказал в конце августа, что восемь лет назад, когда он пришел в прокуратуру, он почувствовал, что его профессиональная жизнь нуждается в переменах, и вот сейчас он почувствовал то же самое. Тогда Денис Часовских заметил: «После ухода из прокуратуры я определенно намерен несколько недель отдохнуть и спокойно обдумать новые возможные задачи. На этот раз я рассматриваю возможность работы как в частном, так и в государственном секторе».