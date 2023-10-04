Госконтроль: чтобы сохранить трудоспособность людей, нужны более конкретные меры

Государственный контроль в опубликованном сегодня аудите cообщает, что работа по предотвращению снижения трудоспособности до сих пор велась в основном нецеленаправленно и вяло, а основное внимание уделялось выявлению нарушений и наложению штрафов.
Профилактика снижения трудоспособности требует принципиальной реорганизации: было бы целесообразно сместить акцент с надзора на активную и более целенаправленную профилактику. Кроме того, важно добиться доверия между работодателями и Инспекцией труда, чтобы снизить страх перед надзором.
Министерство социальных дел, которое до сих пор отвечало за эту сферу, рассматривало большое количество людей с пониженной трудоспособностью как отчасти неизбежное, поскольку здоровье среднего жителя Эстонии ухудшается уже в трудоспособном возрасте. По мнению Госконтроля, замедлить снижение работоспособности все-таки возможно при более целенаправленной и продуманной профилактической работе.
В последние десять лет Инспекция труда сосредоточила внимание на том, чтобы работодатели своевременно представляли анализ рисков рабочей среды. В то же время работодателям нужнее были бы ежедневные и практические консультации о том, как сделать рабочую среду более безопасной.
«В Инспекции труда работают более 40 инспекторов, но консультантов по рабочей среде только два, - констатировала главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен. - Хотя надзор и важен для сохранения трудоспособности людей, необходимо в большей степени, чем раньше, сместить акцент на профилактику».
Госконтроль считает, что для улучшения предотвращения снижения трудоспособности необходимо пересмотреть нынешнюю организацию работы учреждений в данной сфере. Например, профессиональные заболевания диагностирует Центр профессиональных заболеваний и гигиены труда, откуда эти данные передаются в Инспекцию труда, которая на их основе должна проанализировать состояние рабочей среды. Почти год спустя Инспекция труда отправляет эти данные в Департамент здоровья, который должен проанализировать профессиональные заболевания по болезням и публикует их тоже с годовой задержкой.
Хотя реформа трудоспособности и изменила отношение к людям с пониженной трудоспособностью, в ходе реформы были упущены из виду существенные причины снижения трудоспособности людей. В ходе аудита выяснилось, что одной из частых причин этого является страх аудитируемых. Работники скрывают свои проблемы с трудоспособностью от врача-гигиениста и работодателя, поскольку боятся потерять работу. Работодатели боятся обращаться в Инспекцию труда за консультацией по рабочей среде, поскольку боятся штрафа за ошибки.
Единственный план Министерства социальных дел на данный момент состоит в том, чтобы разработать меры вмешательства для людей, находящихся в длительном отпуске по болезни, чтобы стимулировать продолжение работы в условиях, адаптированных за время временной нетрудоспособности. Целевой группой этой новой меры являются работники, находящиеся на листе нетрудоспособности по болезни (больничном листе) более 60 дней подряд, которым необходимы еще как минимум 30 дней больничного листа и которые не нуждаются в стационарном лечении.
«Цель этой меры – стимулировать продолжение занятости, а не предотвратить снижение трудоспособности. Скорее, речь идет о том, чтобы справиться с последствиями на несколько более раннем этапе», – отметила главный контролер Инес Метсалу-Нурминен.
Анализ Госконтроля показал, что одного такого вмешательства, скорее всего, будет недостаточно. Планируемая мера не достигнет наиболее критической целевой группы, то есть неквалифицированных рабочих с низким доходом, которые по экономическим причинам часто не могут находиться на больничном листе столько времени, сколько необходимо.
Анализ также показал, что предотвращение потерь трудоспособности может потребовать индивидуального подхода к каждому рабочему месту. Например, работникам тех профессиональных групп, которые реже берут отпуск по болезни, могут потребоваться меры, позволяющие им брать сокращенный отпуск для восстановления сил. Это может обеспечить сохранение трудоспособности таких работников в долгосрочной перспективе.
С 1 июля 2023 года ответственность за предотвращение снижения трудоспособности возложена на Министерство экономики и коммуникаций.
Государственный контроль рекомендует Министерству экономики и коммуникаций в своей политике на рынке труда уделять особое внимание не только занятости, но и трудоспособности и создать комплексный подход к предотвращению потери трудоспособности. Для уменьшения существующей разобщенности необходимо критически проанализировать текущие задачи Инспекции труда, Департамента здравоохранения и Кассы страхования от безработицы, оценить целесообразность более четкого разделения труда между ведомствами и их способность выполнять свои задачи.
Путь помощи нетрудоспособным людям необходимо сделать более комплексным, как в области гигиены труда, оценки трудоспособности и доступа к услугам, а также в области диагностики профессиональных и связанных с работой заболеваний.
Кроме того, следует сосредоточиться на оказании поддерживающих консультаций работодателям и работникам, особенно по таким повседневным вопросам, как повышение безопасности труда и улучшение условий труда конкретного работника или трудового коллектива. Это требует доверительного, непринужденного и конструктивного сотрудничества между работодателями и инспекцией труда, чтобы снизить страх работодателей перед надзором.
В ходе реформы трудоспособности, начатой в 2016 году, система постоянной нетрудоспособности была заменена системой поддержки трудоспособности. Реформа была инициирована, прежде всего, из-за быстрого роста числа получателей пенсий по нетрудоспособности и постоянно растущих расходов государства.
Доля получающих пособие по трудоспособности существенно не снизилась по сравнению с долей получающих пенсию по нетрудоспособности среди населения трудоспособного возраста и по сравнению с периодом до реформы трудоспособности (в 2012–2013 гг.), но реформа помогла замедлить рост этой доли. Доля пособий и стоимости услуг в операционных расходах государственного сектора осталась на дореформенном уровне.
Одной из причин неуменьшения как численности таких людей, так и доли затрат является то, что реализация целей реформы была отодвинута на второй план созданием дополнительных мер по предотвращению потери трудоспособности. Даже без дополнительных профилактических мер перед Министерством социальных дел, его подведомственными учреждениями и Кассой здоровья Эстонии стоит ряд задач, выполнение которых должно способствовать предотвращению снижения трудоспособности. В ходе аудита выявлено, что выполнение профилактических задач в области трудоспособности было неудовлетворительным.
Полный текст отчета (на эстонском языке) можно найти, нажав сюда.