Госконтроль: чтобы сохранить трудоспособность людей, нужны более конкретные меры

Профилактика снижения трудоспособности требует принципиальной реорганизации: было бы целесообразно сместить акцент с надзора на активную и более целенаправленную профилактику. Кроме того, важно добиться доверия между работодателями и Инспекцией труда, чтобы снизить страх перед надзором.

Министерство социальных дел, которое до сих пор отвечало за эту сферу, рассматривало большое количество людей с пониженной трудоспособностью как отчасти неизбежное, поскольку здоровье среднего жителя Эстонии ухудшается уже в трудоспособном возрасте. По мнению Госконтроля, замедлить снижение работоспособности все-таки возможно при более целенаправленной и продуманной профилактической работе.

В последние десять лет Инспекция труда сосредоточила внимание на том, чтобы работодатели своевременно представляли анализ рисков рабочей среды. В то же время работодателям нужнее были бы ежедневные и практические консультации о том, как сделать рабочую среду более безопасной.



«В Инспекции труда работают более 40 инспекторов, но консультантов по рабочей среде только два, - констатировала главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен. - Хотя надзор и важен для сохранения трудоспособности людей, необходимо в большей степени, чем раньше, сместить акцент на профилактику».