The Times: Великобритания хочет отправлять британских заключенных в Эстонию

По данным британской газеты The Times, правительство Великобритании хочет смягчить проблему переполненности британских тюрем, отправляя своих заключенных в страны Европейского союза. Среди возможных стран-партнеров по такому проекту упоминается и Эстония.
Министр юстиции Великобритании Алекс Чок рассказал о желании арендовать камеры в тюрьмах стран ЕС для британских заключенных в своем выступлении на конференции Консервативной партии. Проблема нехватки мест в тюрьмах стоит остро: по состоянию на прошлую неделю в тюрьмах Англии и Уэльса было всего 768 свободных мест.