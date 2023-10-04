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The Times: Великобритания хочет отправлять британских заключенных в Эстонию

Мейнхард Пулк
, журналист
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Таллинннская тюрьма.
Таллинннская тюрьма. Фото: Teele Toova

По данным британской газеты The Times, правительство Великобритании хочет смягчить проблему переполненности британских тюрем, отправляя своих заключенных в страны Европейского союза. Среди возможных стран-партнеров по такому проекту упоминается и Эстония.

Министр юстиции Великобритании Алекс Чок рассказал о желании арендовать камеры в тюрьмах стран ЕС для британских заключенных в своем выступлении на конференции Консервативной партии. Проблема нехватки мест в тюрьмах стоит остро: по состоянию на прошлую неделю в тюрьмах Англии и Уэльса было всего 768 свободных мест.

В преддверии выборов 2019 года Тори пообещали создать более 20 000 новых мест в тюрьмах, но строительство новых тюрем застопорилось, в частности, из-за различных проблем с планированием. Летом Министерство юстиции было вынуждено использовать для содержания заключенных 400 камер в полицейских участках. Проблема по-разному проявляется на региональном уровне, и в некоторых регионах нехватка помещений для содержания заключенных стоит особенно остро: например, заключенных с северо-запада Англии переводят в Бирмингем.

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