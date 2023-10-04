В Пярнуском уезде волк в третий раз загрыз овец в овчарне

«Это уже третье нападение на овец в одном и том же месте за последние две недели. В ночь на 3 октября волк забрался в сарай и загрыз еще четырех овец. Всего в том же месте перебито 19 овец и 7 пропали», - пояснил Михкель Уудикас, охотник из Пярнумааского района. По его словам, в прошлом году волки также рыскали в том же месте.