В Пярнуском уезде волк в третий раз загрыз овец в овчарне

По данным Эстонского союза охотников, за последнюю неделю волк несколько раз приходил в Саугу в Пярнумаа и резал овец.
«Это уже третье нападение на овец в одном и том же месте за последние две недели. В ночь на 3 октября волк забрался в сарай и загрыз еще четырех овец. Всего в том же месте перебито 19 овец и 7 пропали», - пояснил Михкель Уудикас, охотник из Пярнумааского района. По его словам, в прошлом году волки также рыскали в том же месте.
По словам охотника, неизвестно, один это волк или несколько. Полевая камера зафиксировала только одного волка.
«Однако как-то подозрительно, что охотится только один волк, ведь в прошлый раз нападения были гораздо масштабнее, резали сразу гораздо больше животных. Сможет ли справиться со всем этим одиночка, я не уверен», - добавил Уудикас.
Представители Департамента окружающей среды выехали на место происшествия для оценки ущерба и подтвердили, что овец загрызли именно волки.