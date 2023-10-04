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В Пярнуском уезде волк в третий раз загрыз овец в овчарне

Трийн Пальмипуу
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Фото: Marko Saarm / Sakala

По данным Эстонского союза охотников, за последнюю неделю волк несколько раз приходил в Саугу в Пярнумаа и резал овец.

«Это уже третье нападение на овец в одном и том же месте за последние две недели. В ночь на 3 октября волк забрался в сарай и загрыз еще четырех овец. Всего в том же месте перебито 19 овец и 7 пропали», - пояснил Михкель Уудикас, охотник из Пярнумааского района. По его словам, в прошлом году волки также рыскали в том же месте.

По словам охотника, неизвестно, один это волк или несколько. Полевая камера зафиксировала только одного волка.
«Однако как-то подозрительно, что охотится только один волк, ведь в прошлый раз нападения были гораздо масштабнее, резали сразу гораздо больше животных. Сможет ли справиться со всем этим одиночка, я не уверен», - добавил Уудикас.

Представители Департамента окружающей среды выехали на место происшествия для оценки ущерба и подтвердили, что овец загрызли именно волки.

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