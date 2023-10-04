ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия начала новую крупную инфооперацию

Россия начала проводить масштабную информационную кампанию, суть которой состоит в очередном нагнетании ядерной паники, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут, который делает возможным присоединение Армении к Международному уголовному суду. Напомним, что этот суд выдал ордер на арест Владимира Путина.
После того, как Азербайджан восстановил контроль над Карабахом, Россия в настоящее время имеет мало влияния на то, что происходит в этом регионе. Вряд ли Путину захочется посетить Армению в ближайшие годы. Иными словами, деятельность Армении не создает дополнительных проблем для России, и Москве приходится исходить из того, что в будущем ей придется обеспечивать свои интересы в данном регионе прежде всего через общение с Турцией и Азербайджаном.
Кроме того, канал связи с Ираном через Армению является весьма ограниченным и нестабильным. В то же время в поведении Армении сейчас проявляется определенная эмоциональность, и в целом маловероятно, что ее связи с Россией будут полностью разорваны.
По имеющимся оценкам, 100 000 армян покинули Нагорный Карабах, что, по сути, составляет все население, которое там проживало. Практически невозможно представить, чтобы в результате переговорного процесса были бы созданы такие условия, что позволили бы этим людям вернуться туда.
Россия снова бряцает ядерным оружием
Россия предпринимает очередную попытку транслировать ядерную угрозу. Как обычно, в первой половине октября Россия проводит учения с участием своей ядерной триады, кульминацией которых являются испытания межконтинентальной ракеты.
В предыдущие годы учениям по теме ядерного оружия предшествовали крупные стратегические учения - «Запад» или «Восток». В этом году эти крупные учения были отменены из-за отсутствия свободных воинских частей, поскольку основные российские военные ресурсы зайдествованы в войне в Украине. Ожидается, что ядерные учения компенсируют - в качестве демонстрации готовности России к сдерживанию - отмену обычных крупных учений.
В последние дни вновь начали появляться мнения различных экспертов о том, что возможности применения ядерного оружия по-прежнему остаются актуальными. Каждый день в СМИ очень умело протекает новая информация о предстоящих учениях.
Сначала распространилась информация о том, что Россия испытывает новую ракету на ядерном топливе. Накануне СМИ сообщили о призыве российских ученых к проведению ядерных испытаний в Арктике. Сегодня же в СМИ появились материалы о том, что будут проводиться учения по эвакуации жителей в случае ядерной войны.
Сообщается, что учения пройдут по всей стране. Однако никаких полевых учений с такой легендой в России никто организовать не сможет, и никто не будет это делать. Эти учения будут проводиться только в медиапространстве. Весь смысл этой кампании - спровоцировать новый ядерный страх в обществах стран, поддерживающих Украину, и особенно - среди лиц, принимающих политические решения.
Поскольку российская армия с обычным вооружением понесла очень большие потери и в результате возможности по сдерживанию у России значительно сократились, российские руководители хотят улучшить сдерживание на стратегическом уровне. Россияне, безусловно, довольны тем, что за последний месяц в ряде стран возникла внутриполитическая напряженность вокруг вопроса о поддержке Украины. По мнению Кремля, сейчас определенно подходящий момент усилить давление на стратегическом уровне и таким образом попытаться вернуть себе инициативу.
На фронтах существенных изменений не произошло. На южном фронте интенсивность российских контратак даже несколько снизилась, а активность украинских войск по-прежнему возрастает.
Новое шоссе
Вчера российские власти стали распространять новость о том, что от Ростова-на-Дону строится новое шоссе, которое дойдет прямо до Мариуполя. Существующая дорога находится в плохом состоянии, и ее легко атаковать из-за наличия мостов. Но в действительности российское командование, вероятно, пытается этой новостью успокоить своих солдат. Такие же цели имела и распространявшаяся в предшествующие дни новость о новой железной дороге до Мариуполя.
Причиной появления таких сообщений являются успешные атаки Украины на российскую логистику. Также для России существует серьезный риск того, что Украина в ближайшее время сделает невозможным железнодорожное сообщение между оккупированными территориями юга Украины и Крымом.
Министр обороны России Сергей Шойгу вчера прямо заявил, что в новой волне мобилизации в России нет необходимости, поскольку российская армия в достаточной степени укомплектована. Из этих слов можно считать, что к предстоящей зиме Россия подходит с преимущественно оборонительными военными планами.