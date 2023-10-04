ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия начала новую крупную инфооперацию

Парламент Армении ратифицировал Римский статут, который делает возможным присоединение Армении к Международному уголовному суду. Напомним, что этот суд выдал ордер на арест Владимира Путина.

После того, как Азербайджан восстановил контроль над Карабахом, Россия в настоящее время имеет мало влияния на то, что происходит в этом регионе. Вряд ли Путину захочется посетить Армению в ближайшие годы. Иными словами, деятельность Армении не создает дополнительных проблем для России, и Москве приходится исходить из того, что в будущем ей придется обеспечивать свои интересы в данном регионе прежде всего через общение с Турцией и Азербайджаном.

Кроме того, канал связи с Ираном через Армению является весьма ограниченным и нестабильным. В то же время в поведении Армении сейчас проявляется определенная эмоциональность, и в целом маловероятно, что ее связи с Россией будут полностью разорваны.

По имеющимся оценкам, 100 000 армян покинули Нагорный Карабах, что, по сути, составляет все население, которое там проживало. Практически невозможно представить, чтобы в результате переговорного процесса были бы созданы такие условия, что позволили бы этим людям вернуться туда.

Россия снова бряцает ядерным оружием

Россия предпринимает очередную попытку транслировать ядерную угрозу. Как обычно, в первой половине октября Россия проводит учения с участием своей ядерной триады, кульминацией которых являются испытания межконтинентальной ракеты.