В Тарту задержаны незаконно пересекшие границу Эстонии кубинцы

В понедельник на Тартуском автовокзале полиция задержала кубинцев, которые незаконно пересекли границу Эстонии около Пиузе.
В понедельник на погранпункт Пиуза поступило сообщение о возможном незаконном пересечении временной контрольной линии. Пограничниками доложили о том, в каком месте иностранцы могли пересечь границу, и эта информация подтвердилась: пограничники заметили следы трех разных людей, сообщила в среду пресс-служба Лыунаской префектуры.
Они проверили территорию, но людей не обнаружили. Благодаря полученному пограничниками сигналу, пересекших границу вскоре отыскали на автовокзале в Тарту.
Выяснилось, что это были граждане Кубы. Их задержали и доставили в арестный дом в Выру.
Полиция просит всех, а особенно тех, кто предоставляет международные транспортные и гостиничные услуги, сообщать об иностранцах без проездных документах или в том случае, когда проездные документы иностранцев кажутся подозрительными.