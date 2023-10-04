В Тарту задержаны незаконно пересекшие границу Эстонии кубинцы

В понедельник на погранпункт Пиуза поступило сообщение о возможном незаконном пересечении временной контрольной линии. Пограничниками доложили о том, в каком месте иностранцы могли пересечь границу, и эта информация подтвердилась: пограничники заметили следы трех разных людей, сообщила в среду пресс-служба Лыунаской префектуры.

Они проверили территорию, но людей не обнаружили. Благодаря полученному пограничниками сигналу, пересекших границу вскоре отыскали на автовокзале в Тарту.

Выяснилось, что это были граждане Кубы. Их задержали и доставили в арестный дом в Выру.