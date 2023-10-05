Справедливый переход - так ли это справедливо? Предприниматели о надеждах и опасениях

В среду в Нарвском колледже Тартуского университета состоялась бизнес-конференция, приуроченная к ежегодной неделе предпринимательства. На мероприятии ждали всех, кто заинтересован в предпринимательсве, и особенно тех, кто заинтересован в получении финансовой поддержки из средств Фонда справедливого переxода.
Программа оказалась насыщенной, а справедливый переход стал главной темой мероприятия. Многие опытные предприниматели поделились своими мыслями и опытом, связанными со справедливым переходом. С докладом выступил министр экономики и коммуникаций Тийт Рийсало, о поиске работников и высокооплачиваемых рабочих местах рассказала заведующая Ида-Вирумааским отделением кассы по безработице Аннеки Теелахк. О cвоем опыте рассказал Вирумааский колледж Таллиннского технического университета, получивший софинансирование из Фонда справедливого перехода.
Также прошли дебаты между руководителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа и руководителем Союза самоуправлений Ида-Вирумаа. Главными проблемами, согласно конференции, являются вопросы финансов и специалистов, необходимых для перехода. «На мой взгляд, стоило начинать с образовательных вещей в регионе, а в итоге здесь не достает активности в поиске специалистов для малого и среднего бизнеса», - заявил член правления агентства Brand Effect Антон Осиповский.
По словам некоторых предпринимателей, в наибольшей поддержке нуждаться будут именно те предприятия, которые будут расширяться и создавать новые рабочие места. «У меня есть два рода деятельности - если мы говорим о некоммерческой деятельности, справедливый переход пока никак меня не коснулся, потому что меры для некоммерческих предприятий пока не открыты. Я думаю, что это большая проблема», - добавил Осиповский.
По словам Антона, некоммерческая мера в большей степени нацелена на то, чтобы подготовить предпринимателя, особенно малые и средние бизнесы, на то, чтобы они подавали заявки на участие в справедливом переходе. «Я понимаю логику, согласно которой изначально были запущены меры для крупных предприятий, ведь расчет всей меры идет с целью увеличить количество рабочих мест, но ведь идея еще и в том, чтобы увеличить предпринимательский ландшафт нашего региона, а это заключается в малом и среднем бизнесе», - пояснил Осиповский.
Обсуждались и вопросы, связанные со сферами, которых справедливый переход коснется больше всего. «У нас есть долгосрочные планы с точки зрения сворачивания отраслей, которые связаны с производством и сжиганием ископаемого топлива, конкретно в случае Эстонии - сланца. А Ида-Вирумаа - это как раз тот регион, который сильно зависит от его добычи и переработки. Поэтому если мы что-то убираем, то и что-то необходимо и предложить взамен. Основной минус сворачивания определенных сланцевой экономики в регионе - это уменьшение количества рабочих мест, а потому один из приоритетов справедливого перехода - это именно создание новых рабочих мест», - пояснил координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев.
Сергеев добавил, что в фонде справедливого перехода уделяется большое внимание работникам сланцевого сектора. “У нас есть отдельная мера, которвя направлена только на них - специальная программа переобучения, специальные пособия. На работников сектора обращено отдельное внимание”, - рассказал Иван.
«Мне кажется, это была самая большая конференция именно о фонде справедливого перехода и именно для предпринимателей за последний год. Достаточно хорошо организованная программа, много людей. Здорово, что Нарва выступила инициатором такого мероприятия», - поделился впечатлениями Сергеев.
В конце конференции всем желающим провели экскурсию по Нарвской ратуше, и у всех была возможность пообщаться на волнующие их темы.
Справедливый переход - это применение неотъемлемых мер для достижения национальных и международных климатических целей таким образом, чтобы, переходя к углеродно-нейтральной экономике, сохранить благополучие граждан, местных управлений и страны на максимально возможном уровне.
Во время справедливого перехода предусматривается государственная поддержка предпринимателей для поиска и реализации новых бизнес-возможностей, следующих за переходом. Процесс справедливого перехода имеет непосредственное отношение к региону Ида-Вирумаа. На уровне данного уезда он включает реструктуризацию отраслей экономики с высокими выбросами CO², таких как сланцевый сектор, а также диверсификацию всей экономики уезда.
Это включает развитие навыков трудовой силы и улучшение условий жизни, что в итоге будет способствовать хорошей занятости и обеспечивать стратегическое энергоснабжение Эстонии.