Справедливый переход - так ли это справедливо? Предприниматели о надеждах и опасениях

Обсуждались и вопросы, связанные со сферами, которых справедливый переход коснется больше всего. «У нас есть долгосрочные планы с точки зрения сворачивания отраслей, которые связаны с производством и сжиганием ископаемого топлива, конкретно в случае Эстонии - сланца. А Ида-Вирумаа - это как раз тот регион, который сильно зависит от его добычи и переработки. Поэтому если мы что-то убираем, то и что-то необходимо и предложить взамен. Основной минус сворачивания определенных сланцевой экономики в регионе - это уменьшение количества рабочих мест, а потому один из приоритетов справедливого перехода - это именно создание новых рабочих мест», - пояснил координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев.

Сергеев добавил, что в фонде справедливого перехода уделяется большое внимание работникам сланцевого сектора. “У нас есть отдельная мера, которвя направлена только на них - специальная программа переобучения, специальные пособия. На работников сектора обращено отдельное внимание”, - рассказал Иван.

«Мне кажется, это была самая большая конференция именно о фонде справедливого перехода и именно для предпринимателей за последний год. Достаточно хорошо организованная программа, много людей. Здорово, что Нарва выступила инициатором такого мероприятия», - поделился впечатлениями Сергеев.

В конце конференции всем желающим провели экскурсию по Нарвской ратуше, и у всех была возможность пообщаться на волнующие их темы.

Справедливый переход - это применение неотъемлемых мер для достижения национальных и международных климатических целей таким образом, чтобы, переходя к углеродно-нейтральной экономике, сохранить благополучие граждан, местных управлений и страны на максимально возможном уровне.

Во время справедливого перехода предусматривается государственная поддержка предпринимателей для поиска и реализации новых бизнес-возможностей, следующих за переходом. Процесс справедливого перехода имеет непосредственное отношение к региону Ида-Вирумаа. На уровне данного уезда он включает реструктуризацию отраслей экономики с высокими выбросами CO², таких как сланцевый сектор, а также диверсификацию всей экономики уезда.

Это включает развитие навыков трудовой силы и улучшение условий жизни, что в итоге будет способствовать хорошей занятости и обеспечивать стратегическое энергоснабжение Эстонии.