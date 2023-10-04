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Политолог: золотые времена Центристской партии окончательно прошли

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Тынис Саартс.
Тынис Саартс. Фото: Kermo Benrot

По мнению политолога Тыниса Саартса, пока рано говорить, что партия «Отечество» одолела центристов: пока что партии находятся на одном уровне. Однако золотые времена Центристской партии окончательно прошли, а внутрипартийные разборки лишь оттолкнули от нее часть избирателей. 

По мнению Саартса, нельзя утверждать, что скачок в рейтинге «Отечества» и падение Центристской партии связаны с уходом нескольких именитых центристов в «Отечество», а скорее эти статистические тренды нужно рассматривать по отдельности. Он также считает, что пока рано говорить, что «Отечество» стало популярнее Центристской партии: скорее они разделяют третье место. 

«Так как прошлого председателя "Отечества" Хелира-Вальдора Сеэдера имагологически связывали c EKRE, то новый лидер Урмас Рейнсалу сумел отвязать "Отечество" от EKRE и сделать партию более привлекательной для умеренного национально-консервативного избирателя», - считает Саартс. Он добавил, что пока неизвестно, будет ли такая стратегия Урмаса Рейнсалу приносить плоды в более длительной перспективе. Если вдруг партия окажется в коалиции и ей придется также проводить политику бюджетных сокращений, то ее рейтинг может вновь пойти вниз. 

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