Политолог: золотые времена Центристской партии окончательно прошли

По мнению Саартса, нельзя утверждать, что скачок в рейтинге «Отечества» и падение Центристской партии связаны с уходом нескольких именитых центристов в «Отечество», а скорее эти статистические тренды нужно рассматривать по отдельности. Он также считает, что пока рано говорить, что «Отечество» стало популярнее Центристской партии: скорее они разделяют третье место.

«Так как прошлого председателя "Отечества" Хелира-Вальдора Сеэдера имагологически связывали c EKRE, то новый лидер Урмас Рейнсалу сумел отвязать "Отечество" от EKRE и сделать партию более привлекательной для умеренного национально-консервативного избирателя», - считает Саартс. Он добавил, что пока неизвестно, будет ли такая стратегия Урмаса Рейнсалу приносить плоды в более длительной перспективе. Если вдруг партия окажется в коалиции и ей придется также проводить политику бюджетных сокращений, то ее рейтинг может вновь пойти вниз.