Политолог: золотые времена Центристской партии окончательно прошли

По мнению политолога Тыниса Саартса, пока рано говорить, что партия «Отечество» одолела центристов: пока что партии находятся на одном уровне. Однако золотые времена Центристской партии окончательно прошли, а внутрипартийные разборки лишь оттолкнули от нее часть избирателей.
По мнению Саартса, нельзя утверждать, что скачок в рейтинге «Отечества» и падение Центристской партии связаны с уходом нескольких именитых центристов в «Отечество», а скорее эти статистические тренды нужно рассматривать по отдельности. Он также считает, что пока рано говорить, что «Отечество» стало популярнее Центристской партии: скорее они разделяют третье место.