Эстония закупает новые военные автомобили на сотни миллионов

В настоящее время в тендере участвовало десять претендентов, из которых ГЦОИ выбрал трех. Veho AS будет поставлять автомобили массой до пяти тонн, а Volvo Eesti AS и Scania Eesti AS были выбраны поставщиками в категории автомобилей массой более пяти тонн.