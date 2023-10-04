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Эстония закупает новые военные автомобили на сотни миллионов

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На первом этапе закупок Силы обороны получат около 400 машин.
На первом этапе закупок Силы обороны получат около 400 машин. Фото: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Государственный центр оборонных инвестиций (ГЦОИ) подписал с автоконцернами Scania, Veho и Volvo контракт на поставку военных автомобилей правоохранительным органам Эстонии и Латвии в течение ближайших семи лет. Общая стоимость рамочного соглашения составляет 693 млн. евро.

Соглашение на поставку военных машин рассчитано на семь лет с возможностью продления в случае необходимости еще на три года. Помимо Сил обороны, по договору технику смогут приобрести также Кайтселийт и Департамент полиции и погранохраны. Машины также будут доступны для Министерства обороны Латвии.

По словам Эрко Сепри, категорийного менеджера транспортных средств, оборудования и логистики ГЦОИ, ранее Силы обороны получали подержанную технику от союзников, но в связи с обострением ситуации с безопасностью в Европе эти возможности были исчерпаны.

В настоящее время в тендере участвовало десять претендентов, из которых ГЦОИ выбрал трех. Veho AS будет поставлять автомобили массой до пяти тонн, а Volvo Eesti AS и Scania Eesti AS были выбраны поставщиками в категории автомобилей массой более пяти тонн.

Среди автомобилей есть как логистические машины, предназначенные для использования на дорогах, так и тактические машины, которые могут передвигаться как по бездорожью, так и по дорогам. Заказ и поставка машин будут осуществляться по частям, но первые машины поступят уже в следующем году.

Майор Райго Пуусепп, начальник отдела технических и оружейных систем Генерального штаба Сил обороны, заявил, что на первом этапе закупки Силы обороны приобретут около четырехсот машин и что это важный переломный момент в модернизации технической базы Сил обороны.

«Внедрение машин нового поколения обеспечит устойчивость логистического обеспечения Сил обороны, облегчит доступ к запасным частям, повысит боевую готовность и мобильность наших подразделений», - сказал Пуусепп.

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