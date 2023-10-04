Видео ⟩ Расстроенный неудачей теннисист запустил мячом в лицо судье

На квалификационном туре теннисного турнира ATP 1000, который проходит в Шанхае (Китай) случился серьезный инцидент. Австралийский теннисист Марк Поулманс (ATP 140) отправил мяч в лицо судье.
В случае победы 26-летний Поулман впервые в карьере мог бы выйти в теннисный турнир категории ATP 1000. У него была возможность победить соперника - итальянца Стефано Наполитано (АТР 253) – при счете 7:6 (3), 6:6 (6:5), но подача не удалась, мяч попал в сетку.
Сильно расстроенный Поулманс сделал мощнейший удар по мячу и тот, ударившись о покрытие корта, срикошетил прямо в лицо рефери Бену Андерсону. От удара рефери закрыл лицо руками и чуть не упал с трибуны.
Портал Sky News пишет, что, к счастью, Андерсон избежал серьезных травм, но удар пришелся в скулу и нос. Рефери после инцидента отправился в отель, чтобы прийти в себя.
Marc Polmans was disqualified from Shanghai qualifying after hitting the umpire with a ball.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 3, 2023
He had match point, & launched the ball out of anger.
The ball hit the umpire at a very fast pace.
Disqualified immediately.
Wow.
pic.twitter.com/rkQgSPDOMj
Поулманс был дисквалифицирован, вместо него в основной турнир прошел Наполитано. Кроме того, теннисиста лишили заработанных в квалификации очков.