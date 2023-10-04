Видео ⟩ Расстроенный неудачей теннисист запустил мячом в лицо судье

В случае победы 26-летний Поулман впервые в карьере мог бы выйти в теннисный турнир категории ATP 1000. У него была возможность победить соперника - итальянца Стефано Наполитано (АТР 253) – при счете 7:6 (3), 6:6 (6:5), но подача не удалась, мяч попал в сетку.

Сильно расстроенный Поулманс сделал мощнейший удар по мячу и тот, ударившись о покрытие корта, срикошетил прямо в лицо рефери Бену Андерсону. От удара рефери закрыл лицо руками и чуть не упал с трибуны.

Портал Sky News пишет, что, к счастью, Андерсон избежал серьезных травм, но удар пришелся в скулу и нос. Рефери после инцидента отправился в отель, чтобы прийти в себя.

Marc Polmans was disqualified from Shanghai qualifying after hitting the umpire with a ball.



He had match point, & launched the ball out of anger.



The ball hit the umpire at a very fast pace.



Disqualified immediately.



Wow.



pic.twitter.com/rkQgSPDOMj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 3, 2023