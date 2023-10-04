Церкви Старого города приведут в порядок

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, в этом году значительно продвинулась реставрация многих важных объектов, поддерживающих историческое пространство города. «Для нас очень важно сохранение и развитие городского архитектурного наследия. Находящееся здесь наследие, здания, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО Старый город, а также различные зоны репрезентативной застройки и одиночные памятники являются важной частью идентичности Таллинна», - сказала Липпус.

Второй этап работ в бастионе Скооне завершится почти через месяц, после этого будут осуществляться работы по восстановлению и оформлению вала. Вскоре появится доступ к бастиону со стороны Суур-Вярава, поскольку город реставрирует долгое время остававшуюся закрытой в виду опасности лестницу со стороны Толстой Маргариты. Это означает, что в дальнейшем можно будет прогуляться по бастиону.

Кроме того, в этом году приведен в порядок участок городской стены между Толстой Маргаритой и пороховым погребом. Участок был приведен в порядок в сотрудничестве с Морским музеем.