Õhtuleht пишет, что крупные спонсоры эстонского футбола однозначно осуждают решение, позволяющее России вернуться в большой футбол. Однако реакция Эстонского футбольного союза на это решение оказалась такой же круглой, как и сам мяч. Поэтому слово взял представитель A. Le Coq и сказал, что если Россия должна будет выйти на матч на стадионе A. Le Coq Arena в Таллинне, немыслимо, что в будущем стадион продолжит носить название бренда.

И тут смолчать нельзя.

С одной стороны - Эстонский футбольный союз, который уже в который раз четко демонстрирует свое отношение: им до лампочки война в Украине, главное их желание - угодить боссам УЕФА и ФИФА.

И дело не в объединении наций, а в отсутствии яиц. Кто знает, возможно даже и алчность. Айвар Похлак не идиот и, очевидно, понимает, что спорт, особенно в России (а также в других странах), напрямую связан с государственным аппаратом. Другими словами, в поведении Футбольного союза нет ничего нового.

Но мягкое отношение спонсоров удивляет. Да, в статье они осуждают действия и коммуникацию ЭФС. Но это было бы адекватной реакцией, если бы это был первый, а не очередной скандал, связанный с Россией. Они грозятся уйти и прекратить сотрудничество, до сих пор этого никто не сделал.

Что тут непонятного спонсорам? Хочется спросить, читали ли вы до этого интервью Айвара Похлака или какого-то другого представителя ЭФС, или же до сих пор вкладывали деньги в неизвестную черную дыру? Конечно, было бы печально, если бы у спорта отобрали деньги, но, в конце концов, предприятия также несут ответственность за то, чтобы союз, который они поддерживают, имел этически приемлемые моральные ценности.

Важны дела, а не слова. До тех пор, пока ЭФС не изменит свою риторику, а предприятия продолжат поддержку, эти компании следует рассматривать как равнодушные к агрессии, то есть тем самым даже косвенно поддерживающие ее.