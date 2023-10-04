Вчера на канале ETV вышла в эфир дискуссионная передача Impulss. Темой эфира стало получение эстонской русскоязычной молодежью образования в Российской Федерации. Гости в студии обсудили, стоит ли сегодня учиться в России, можно ли считать молодого человека с дипломом российского вуза угрозой безопасности Эстонии, а также поговорили о слабых результатах интеграции русскоязычных, которые на фоне войны стали особенно очевидны.
Яна Тоом: часть русскоязычного сообщества маргинализируется и нас больше не слушает, а слушает Петерсона
Дискуссия была построена вокруг сюжета о двух молодых людях из Эстонии, которые приняли решение получать образование в Москве. Молодой человек сразу после начала войны решил бросить учебу в России и вернулся в Таллинн. Девушка же предпочла остаться и считает, что в России все в порядке с условиями жизни, свободой слова и качеством образования. В обсуждении участвовали депутат Европейского парламента Яна Тоом, эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу, бывший министр образования Яак Авиксоо и хореограф Ольга Григорьева.
В ходе обсуждения сюжета Яна Тоом высказала мнение, что сам факт обучения в хорошем вузе России совсем не гарантирует успешного трудоустройства, особенно сейчас: «Моя дочь окончила университет 11 лет назад. Она училась в России и строчка о Московском государственном университете в ее резюме на рынке труда ей совсем не помогает».
Ведущая спросила, отпустила бы Тоом дочь в Россию сейчас. «Сегодняшние дети не спрашивают разрешения, но я думаю, это не очень разумно, - ответила депутат. - С другой стороны, российские дипломы признаются государством. Если мы хотим, чтобы туда не ездили учиться, то может на это стоит обратить внимание».
Тоом напомнила, что в российских вузах есть очень приличные люди. «В начале войны 150 ученых подписали письмо против войны, осудили войну... Но с сугубо практической точки зрения я вполне допускаю, что эта девушка приедет с российским дипломом домой и работу не найдет. Обстановка сильно изменилась в сравнении с той, что была 15-20 лет назад».
Эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу отметил, что ему не понравился показанный сюжет о студентах, который выглядел не как журналистский материал: «Это выглядело слишком по-КаПошному. Я понимаю, что это серьезный вопрос, который нуждается в освещении в СМИ, и КаПо должна заблаговременно информировать людей. Но надо ли обязательно чтобы прямо сотрудник Полиции безопасности комментировал это?»
На вопрос ведущей о том, считать ли все-таки этих молодых людей угрозой для безопасности Эстонии, Ойдсалу ответил, что если на шкале угроз государству есть разные люди - от экстремистов до полезных идиотов, то студенты ближе к второму. «С другой стороны, очевидно, что у России есть долгосрочные планы в отношении Балтийского региона, и они не обязательно связаны с войной в Украине», - считает эксперт.
Яна Тоом по поводу угрозы безопасности, исходящей от студентов, которые вернутся в Эстонию с российскими дипломами, напомнила о презумпции невиновности и спросила: «Предлагаете дверь закрыть перед ними, или какое предложение у вас?» По словам Тоом, сам факт обучения в России еще не делает человека поклонником режима и страны: «Моя дочь училась в России. Пять лет там чудесным образом сделали ее патриотом Эстонии. Она вернулась и сказала never again!»
Яна Тоом считает, что, для того чтобы снизить влияние российской пропаганды на молодежь в Эстонии, имеет смысл ввести в школе преподавание медиаграмотности и учить проверять информацию, критически ее оценивать. «Умение проверять факты не появляется само собой, этому надо учить в школе», - подчеркнула депутат.
Яак Авиксоо полагает, что и система образования, и государство в целом не приложили достаточно усилий в свое время, поэтому сейчас много русскоязычных жителей Эстонии находятся вне эстонского культурного и информационного пространства.
Действительно, сегодня результаты социологических исследований показывают, что русскоязычные жители Эстонии не говорят о своем отношении к военной агрессии России против Украины. «Не потому, что у них нет точки зрения, а потому, что они не решаются ее озвучить», - сказала Яна Тоом.
По ее словам, если бы они осуждали войну, развязанную РФ против Украины, то так бы и сказали. Если не говорят, то, очевидно, они ее не осуждают. «Это же логично!» - заключила евродепутат. По ее мнению, оценка войны - это тот случай, когда выбирать сторону уже надо бы, поскольку это совершенно черно-белая ситуация.
Еще одной проблемой, по мнению Яны Тоом, является то, что в Эстонии нет такого явления, как политическая нация (гражданское общество из людей всех национальностей, которые считают себя гражданами страны - прим.ред.). «Это значит, что определенная часть неэстонского населения маргинализируется. Эта акция "Я русский" и прочие странные вещи - это протест маргинального сообщества», - сказала Тоом.
По ее словам, этот протест виден в результатах выборов, когда этой части общества не подходит даже Центристская партия. «Не подходит, да. Они нас больше не слушают, они слушают Айво Петерсона. И это проблема», - подвела итог Яна Тоом.