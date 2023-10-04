Яна Тоом: часть русскоязычного сообщества маргинализируется и нас больше не слушает, а слушает Петерсона

Яак Авиксоо полагает, что и система образования, и государство в целом не приложили достаточно усилий в свое время, поэтому сейчас много русскоязычных жителей Эстонии находятся вне эстонского культурного и информационного пространства.

Действительно, сегодня результаты социологических исследований показывают, что русскоязычные жители Эстонии не говорят о своем отношении к военной агрессии России против Украины. «Не потому, что у них нет точки зрения, а потому, что они не решаются ее озвучить», - сказала Яна Тоом.

По ее словам, если бы они осуждали войну, развязанную РФ против Украины, то так бы и сказали. Если не говорят, то, очевидно, они ее не осуждают. «Это же логично!» - заключила евродепутат. По ее мнению, оценка войны - это тот случай, когда выбирать сторону уже надо бы, поскольку это совершенно черно-белая ситуация.

Еще одной проблемой, по мнению Яны Тоом, является то, что в Эстонии нет такого явления, как политическая нация (гражданское общество из людей всех национальностей, которые считают себя гражданами страны - прим.ред.). «Это значит, что определенная часть неэстонского населения маргинализируется. Эта акция "Я русский" и прочие странные вещи - это протест маргинального сообщества», - сказала Тоом.