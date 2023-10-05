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«Деньги явно оказались не там, где нужно»: почему дроны, на которые жертвовали жители Эстонии, так и не появились в Украине?

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Фото: Sander Ilvest

Позавчера в Эстонии вновь разгорелся скандал с пожертвованиями на нужды Украины: на этот раз прокуратура возбудила дело в отношении Института инфографики и эргономики и его единственного члена правления Хенри Лаупмаа, которого подозревают в хищении имущества в особо крупных размерах. Его организация управляла платформой Toeta.me, которая собирала пожертвования для Украины. Rus.Postimees разобрался в ситуации.

Прошлой осенью активные граждане, среди которых были писатель и музыкант Рой Страйдер, а также депутаты Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кроссь и Юку-Калле Райд, инициировали сбор денег на покупку для Украины эстонских дронов компании Threod Systems. Однако деньги желающих поддержать начинание шли не напрямую к организаторам или на завод, а на платформу Toeta.me, которой руководит предприниматель Хенри Лаупмаа. 23 августа этого года инициаторы кампании заявили об успешном окончании сбора средств. Было заявлено, что благодаря 222 933 евро на фронт должно поступить 21 беспилотник. «В ближайшие недели беспилотники отправятся в Украину», - было сказано тогда. Но этого не произошло.

Дрон EOS C VTOL.
Дрон EOS C VTOL. Фото: Mihkel Maripuu

Беспилотные летательные аппараты EOS C VTOL производства компании Threod Systems зарекомендовали себя на поле боя в Украине как современные средства наблюдения. Дальность полета беспилотников со связью достигает 50 км, а автономная дальность полета - до 150 км. Беспилотники Threod уже зафиксировали ряд важнейших снимков и ценных разведывательных данных, которые повлияли на ход военных действий.

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