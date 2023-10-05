«Деньги явно оказались не там, где нужно»: почему дроны, на которые жертвовали жители Эстонии, так и не появились в Украине?

Прошлой осенью активные граждане, среди которых были писатель и музыкант Рой Страйдер, а также депутаты Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кроссь и Юку-Калле Райд, инициировали сбор денег на покупку для Украины эстонских дронов компании Threod Systems. Однако деньги желающих поддержать начинание шли не напрямую к организаторам или на завод, а на платформу Toeta.me, которой руководит предприниматель Хенри Лаупмаа. 23 августа этого года инициаторы кампании заявили об успешном окончании сбора средств. Было заявлено, что благодаря 222 933 евро на фронт должно поступить 21 беспилотник. «В ближайшие недели беспилотники отправятся в Украину», - было сказано тогда. Но этого не произошло.