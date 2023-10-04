Реконструкция переезда Тонди изменит расписание движения пассажирских поездов

«С 21 по 29 октября все поезда западного направления будут начинать и заканчивать движение на остановке Тонди в Таллинне, так как проводится очередной этап работ по реконструкции железнодорожного переезда Тонди, - сообщил руководитель отдела коммуникаций Elron Кристо Мяэ. - Временное изменение расписания коснется пассажиров, следующих в направлении Турба, Палдиски, Клоогаранна и Кейла».

Во время ремонтных работ пассажиры поездов в Таллинне смогут бесплатно ездить по трамвайным маршрутам 3, 4 и 6 и автобусному маршруту 23, которые будут курсировать между Балтийским вокзалом, центром города и районом Тонди. Расписание движения трамваев и автобусов можно найти на сайте https://transport.tallinn.ee.

Дополнительную информацию о строительстве переезда Тонди можно найти ЗДЕСЬ.