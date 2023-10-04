Cтартовала капитальная реконструкция Хийуского стадиона

Работы будут проводиться в два этапа - этой осенью и весной 2024 года. По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, важно, чтобы дети могли заниматься спортом рядом с домом и чтобы спортивные площадки были в хорошем состоянии. «Проектирование и строительство Хийуского стадиона организует Эстонский футбольный союз в соответствии с заключенным с городом договором. В подготовке проекта принял участие и футбольный клуб «Нымме Калью», поскольку стадион был их домашней ареной, и они очень заинтересованы в его реновации», - сказал Терик.

Как считают власти Таллинна, Хийуский стадион - важное место встреч жителей Нымме. На обновленном стадионе можно будет заниматься футболом на профессиональном уровне на основном поле, а рядом, на дополнительной площадке, откроются возможности для дополнительных тренировок молодежи. «Помимо футбола, появится еще и возможность заниматься спринтерским бегом и прыжками в длину», - сказал Тийт Терик.

В ходе работ основное поле стадиона будет покрыто новым искусственным покрытием. Дополнительное тренировочное поле появится со стороны улицы Пиду. Амортизированная беговая дорожка вокруг главного футбольного поля исчезнет. Для занятий легкой атлетикой со стороны здания стадиона будет оборудована стометровая беговая дорожка с тартановым покрытием, а за одними из футбольных ворот на главном поле появится современный сектор для прыжков в длину.

С ростом количества футбольных болельщиков увеличилась и нагрузка на стадион, а интерес к занятиям легкой атлетикой снизился, поэтому основной упор в проекте реконструкции делается на футбол. Вопросы, связанные с реконструкцией, обсуждались с заинтересованными сторонами в ходе общественных дискуссий, состоявшихся летом 2022 года. Ныммеская районная управа собрала дополнительные отзывы и предложения. Наиболее эффективным способом использования Хийуского стадиона было сочтено решение, при котором увеличивается площадь, необходимая для футбольных тренировок, и в определенной степени сохраняется возможность заниматься другими видами спорта (легкой атлетикой и баскетболом).

В 2020 году Таллинн подписал соглашение с Эстонским футбольным союзом, согласно которому союз инвестирует в футбольную инфраструктуру города не менее 1,6 млн евро, из которых 650 000 евро предназначены для развития Хийуского стадиона.