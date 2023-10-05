Встать, суд идет! ⟩ Искусственный интеллект прорвался в зал заседаний

Сингапур вообще подошел к вопросу искусственного интеллекта (ИИ, AI) с размахом: с 2020 года в стране существует национальная программа AI, в которую вложено 150 млн долл. До сих пор ИИ там все больше направлялся в сторону медицинской профилактики, диагностики, разработки лекарств и т.д. Теперь, судя по всему, настал черед прикладной юриспруденции. Для реализации проекта Сингапур заключил контракт с американской компанией Harvey AI сроком на два года. Продукт компании основан на самой на сегодняшний день популярной модели GPT от Open.AI.