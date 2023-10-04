Российская авиакомпания планирует взлететь с поля на аварийном пассажирском самолете

Самолет Airbus A320 российской авиакомпании "Уральские авиалинии" врезался шасси в землю, в результате чего в двигатели попали грунт и мусор, но компания все еще надеется выбраться из необитаемого района на собственной тяге. По мнению экспертов, после проведенного на месте ремонта двигатели и другие системы находятся в исправном состоянии.

Фото: ALEXEY MALGAVKO