Российская авиакомпания планирует взлететь с поля на аварийном пассажирском самолете

На большом пассажирском самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившем 12 сентября аварийную посадку на поле в Новосибирской области, планируется взлететь с поля на собственной тяге. Подготовка к этому уже сделана.
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», на борту которого находились 164 пассажира, летел из Сочи в Омск, но из-за отказа гидравлики был вынужден искать ближайший аэропорт с длинной взлетно-посадочной полосой для аварийной посадки. К сожалению, до запасного аэропорта в Новосибирске добраться не удалось, и самолет совершил посадку в безлюдном поле.