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Российская авиакомпания планирует взлететь с поля на аварийном пассажирском самолете

rus.postimees.ee
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Самолет Airbus A320 российской авиакомпании "Уральские авиалинии" врезался шасси в землю, в результате чего в двигатели попали грунт и мусор, но компания все еще надеется выбраться из необитаемого района на собственной тяге. По мнению экспертов, после проведенного на месте ремонта двигатели и другие системы находятся в исправном состоянии.
Самолет Airbus A320 российской авиакомпании "Уральские авиалинии" врезался шасси в землю, в результате чего в двигатели попали грунт и мусор, но компания все еще надеется выбраться из необитаемого района на собственной тяге. По мнению экспертов, после проведенного на месте ремонта двигатели и другие системы находятся в исправном состоянии. Фото: ALEXEY MALGAVKO

На большом пассажирском самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившем 12 сентября аварийную посадку на поле в Новосибирской области, планируется взлететь с поля на собственной тяге. Подготовка к этому уже сделана.

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», на борту которого находились 164 пассажира, летел из Сочи в Омск, но из-за отказа гидравлики был вынужден искать ближайший аэропорт с длинной взлетно-посадочной полосой для аварийной посадки. К сожалению, до запасного аэропорта в Новосибирске добраться не удалось, и самолет совершил посадку в безлюдном поле.

В Омске же посадка Airbus A320 была невозможна, поскольку из-за неисправности потребовалась бы гораздо более длинная взлетно-посадочная полоса.

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