Время действия — аттосекунды. За что дали Нобелевскую премию по физике 2023 года?

Что такое аттосекунды и чем они так уж необычны?

Формально говоря, «атто-» — это такая же обычная приставка для единиц международной системы СИ, как и «милли-», «микро-», «санти-» и (с недавних пор широкоизвестная) «нано-». Аттосекунда — это, соответственно, 10⁻¹⁸ части секунды, одна миллиардная одной миллиардной ее части. Тысяче аттосекунд соответствует единица времени чуть крупнее — фемтосекунда, то есть 10⁻¹⁵ секунды.

Тем не менее очень часто в контексте этих единиц звучат слова «фемтосекундные лазеры», «фемтофизика», «аттофизика» и так далее.

То есть сама по себе приставка как бы значит нечто, иронично говоря, гораздо большее. И это действительно так: аттофизика, то есть процессы, идущие с характерным временем в несколько аттосекунд, принципиально отличаются от фемтофизики — событий, которые занимают на три порядка больше времени. Собственно, если совсем опустить подробности, то именно в этом и заключается заслуга нынешних лауреатов, за это и присудили премию — за создание области науки, которая занимается процессами, протекающими в совершенно отдельной, ранее недоступной части шкалы времени.