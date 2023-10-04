Керсти Кальюлайд – Кае Каллас: как можно требовать от других то, чего сама не исполняешь?

И экс-президент Керсти Кальюлайд среди других гостей прокомментировала скандал вокруг премьер-министра, высказав мнение, что речь идет о моральной проблеме. Кальюлайд признала, что раньше у Эстонии была с моральной точки зрения высокая позиция на международной арене. «Но теперь наша история - еще и о том, что то, что мы требовали от других, мы не смогли сделать сами. Это проблема. Это не вопрос вины, это вопрос того, что ты даешь возможность напасть на тебя с той площадки, где тебя считали нравственным маяком», - сказала Кальюлайд и добавила, что это вопрос ценностей.

Помимо Кальюлайд, этот вопрос в программе прокомментировали также и несколько политиков, представлявших и коалицию, и оппозицию. Например, депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) заявила, что не верит в то, что Кая Каллас знала о деловых операциях своего мужа. «Насколько я понимаю, у Арво Халлика несколько компаний, и все они каким-то образом связаны друг с другом. Кто станет в этом копаться? Я так представляю, что рабочий день премьер-министра составляет минимум двенадцать часов, если не больше», - сказала Тоом. В то же время он раскритиковала как Арво Халлика, так и Полицию безопасности.