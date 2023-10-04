Керсти Кальюлайд – Кае Каллас: как можно требовать от других то, чего сама не исполняешь?

Во вторник в программе Laser на телеканале TV3 подробно обсуждался скандал c восточными перевозками и Каей Каллас, причем критически высказались в адрес премьера, среди прочего, как некоторые коалиционные политики, так и экс-президент Керсти Кальюлайд.
И экс-президент Керсти Кальюлайд среди других гостей прокомментировала скандал вокруг премьер-министра, высказав мнение, что речь идет о моральной проблеме. Кальюлайд признала, что раньше у Эстонии была с моральной точки зрения высокая позиция на международной арене. «Но теперь наша история - еще и о том, что то, что мы требовали от других, мы не смогли сделать сами. Это проблема. Это не вопрос вины, это вопрос того, что ты даешь возможность напасть на тебя с той площадки, где тебя считали нравственным маяком», - сказала Кальюлайд и добавила, что это вопрос ценностей.
Помимо Кальюлайд, этот вопрос в программе прокомментировали также и несколько политиков, представлявших и коалицию, и оппозицию. Например, депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) заявила, что не верит в то, что Кая Каллас знала о деловых операциях своего мужа. «Насколько я понимаю, у Арво Халлика несколько компаний, и все они каким-то образом связаны друг с другом. Кто станет в этом копаться? Я так представляю, что рабочий день премьер-министра составляет минимум двенадцать часов, если не больше», - сказала Тоом. В то же время он раскритиковала как Арво Халлика, так и Полицию безопасности.
А вот лидер фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Евгений Осиновский подверг критике коммуникационную тактику Каллас. «Извините, но как вы можете в одно и то же время говорить, что в бизнесе вашего мужа с Россией нет ничего плохого, но вообще-то такого типа бизнес очень плох?», - задался вопросом Осиновский.
Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила в программе, что теперь Партия реформ и премьер-министр должны решить, что им делать. «Муж премьер-министра не имеет морального права вести такой бизнес - такова моральная оценка произошедшему», - добавила она.
Член правления Ragn-Sells Кай Реало отметила, что главный вопрос состоит в том, как повела себя премьер-министр при решении проблемы. Реало подчеркнула, что многих интересует, понимает ли вообще сама премьер-министр, почему разные партии не удовлетворены ее объяснениями. По словам Реало, премьер-министру нужно было дать такие ответы и принести такие извинения, чтобы у людей создалось впечатление, что премьер действительно поняла, почему произошедшее оскорбляет чувства эстонцев.
Также в передаче тему прокомментировали Урмас Рейнсалу («Отечество»), Танель Кийк (Центристская партия), Март Вырклаев (Партия реформ), Сийм-Валмар Кийслер (Партия правых), Юрген Лиги (Партия реформ), Ханно Певкур (Партия реформ) и Каарел Оя (Социал-демократическая партия).