Опрос ⟩ Доверие к правительству и Рийгикогу снизилось

Отношение жителей Эстонии к равенству браков за последние полгода стало более позитивным, в то время как доверие к правительству и Рийгикогу снизилось, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного в сентябре по заказу Государственной канцелярии Turu-uuringute AS.
Если в мае с тем, что равенство браков гарантирует равные права и обязанности для всех, соглашались 55%, то в сентябре так считали уже 59% населения.
Отношение к переходу на обучение на эстонском языке остается стабильным. В мае 76%, а в сентябре 74% населения считали, что переход на обучение на эстонском языке обеспечит всем детям, живущим в Эстонии, равные возможности для получения качественного образования на эстонском языке. Среди эстонцев с этим утверждением согласно подавляющее большинство (88%), а среди жителей других национальностей согласных несколько меньше, чем несогласных (45% согласных и 51% несогласных).
Люди менее благосклонны к предстоящим налоговым изменениям, чем в прошлом. Если в мае 50% населения считало, что изменения в государственных налогах необходимы, то в сентябре этот показатель снизился до 43%. Изменилось отношение эстонцев: в мае 60% эстонцев считали, что налоговые изменения необходимы, а в сентябре - 51%. Среди жителей других национальностей 24% считают налоговые изменения необходимыми.
Отношение к налоговым реформам более негативно, чем в среднем, в возрастной группе 50-64 года, и среди регионов выделяется Северо-Восточная Эстония.
Доверие к правительству и Рийгикогу снизилось. Доля населения, доверяющего правительству, по сравнению с маем уменьшилась на девять процентов - с 48 до 39. Доля тех, кто доверяет Рийгикогу, снизилась на тринадцать процентов - с 45 до 32. Доля людей, доверяющих президенту в целом, существенно не изменилась (72% в мае и 69% в сентябре), однако доля людей, дающих президенту максимальную оценку (полное доверие), также снизилась с 34% до 24%.
Поддержка членства в НАТО растет среди представителей других национальностей
Членство в НАТО поддерживают 79% населения (78% в мае). Среди эстонцев поддержка членства Эстонии в НАТО остается стабильной (в целом в пределах 91-94%), однако среди жителей других национальностей она выросла до самого высокого за последние годы уровня - 53% (по сравнению с 50% ранее). Среди жителей других национальностей поддержка членства в НАТО выросла вдвое по сравнению с началом 2022 года.
Поддержка Украины остается высокой: 83% населения осуждают военные действия России в Украине (13% жителей Эстонии не имеют своего мнения и четыре процента поддерживают действия России). Однако поддержка жителями Эстонии помощи Украине, в том числе приема военных беженцев, несколько снизилась.
Если в первой половине 2023 года доля населения, поддерживающего прием украинских беженцев, составляла от 66 до 74%, то в сентябре она снизилась до 60%. Снизилась поддержка приема беженцев, особенно среди эстонцев. Если в первой половине 2023 года эстонцы поддерживали прием беженцев на уровне 74-82%, то в сентябре этот показатель составил 66%. Среди жителей других национальностей поддержка приема беженцев колебалась от 48-56% в первой половине 2023 года до 46% в сентябре.
Общая удовлетворенность не изменилась
Если в мае общее чувство безопасности у жителей выросло, то к сентябрю оно вновь несколько снизилось. В сентябре 56% населения считали, что в Эстонии в данный момент они могут чувствовать себя в безопасности (по сравнению с 61% в мае и 55% в марте). Проживая в Эстонии, 72% населения чувствуют себя в безопасности (75% в мае и 68% в марте).
Общая удовлетворенность жизнью не изменилась. В мае 72% населения были удовлетворены своей жизнью в Эстонии, а в сентябре - 71%. Экономическая приспособляемость и уверенность также остались на прежнем уровне и не снизились в преддверии зимы и отопительного сезона - доля жителей, испытывающих экономические трудности, составила 26% в мае и 24% в сентябре, а экономическую неуверенность в мае и сентябре ощущали 48% и 46% жителей соответственно.
Государственная канцелярия совместно с компанией Turu-uuring AS регулярно проводит опросы общественного мнения с целью выявления отношения населения к различным важным для общества вопросам и его доверия к государственным институтам.
В опросе участвуют жители Эстонии в возрасте от 15 лет и старше. Респондентами являются мужчины и женщины разной национальности, возраста, уровня образования и доходов из разных регионов Эстонии.
Опрос проводился в сентябре, в нем приняли участие 1510 человек, ответивших на вопросы онлайн и по телефону.