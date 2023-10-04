Опрос ⟩ Доверие к правительству и Рийгикогу снизилось

Если в мае с тем, что равенство браков гарантирует равные права и обязанности для всех, соглашались 55%, то в сентябре так считали уже 59% населения.

Отношение к переходу на обучение на эстонском языке остается стабильным. В мае 76%, а в сентябре 74% населения считали, что переход на обучение на эстонском языке обеспечит всем детям, живущим в Эстонии, равные возможности для получения качественного образования на эстонском языке. Среди эстонцев с этим утверждением согласно подавляющее большинство (88%), а среди жителей других национальностей согласных несколько меньше, чем несогласных (45% согласных и 51% несогласных).

Люди менее благосклонны к предстоящим налоговым изменениям, чем в прошлом. Если в мае 50% населения считало, что изменения в государственных налогах необходимы, то в сентябре этот показатель снизился до 43%. Изменилось отношение эстонцев: в мае 60% эстонцев считали, что налоговые изменения необходимы, а в сентябре - 51%. Среди жителей других национальностей 24% считают налоговые изменения необходимыми.

Отношение к налоговым реформам более негативно, чем в среднем, в возрастной группе 50-64 года, и среди регионов выделяется Северо-Восточная Эстония.