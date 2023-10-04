ФОТО ⟩ В России задержан гражданин Эстонии, который нелегально пересек границу

Утверждается, что гражданин Эстонии задержан псковскими пограничниками в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы.

«Об обнаружении подозрительного лица в приграничном районе сообщил на пограничную заставу бдительный местный житель. В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни. Документы на право пересечения государственной границы у нарушителя отсутствовали», - сообщает Пограничное управление ФСБ.

Задержанный гражданин Эстонии. Фото: FSB Pihkva osakonna pressiteenistus

По данному факту Пограничным управлением возбуждено уголовное дело. Судом в отношении гражданина Эстонии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.