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ФОТО ⟩ В России задержан гражданин Эстонии, который нелегально пересек границу

Добавлен комментарий МИД Эстонии!
rus.postimees.ee
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Российский пограничный столб
Российский пограничный столб Фото: Arved Breidaks

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области утверждает, что за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации задержан гражданин Эстонии.

Утверждается, что гражданин Эстонии задержан псковскими пограничниками в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы.

«Об обнаружении подозрительного лица в приграничном районе сообщил на пограничную заставу бдительный местный житель. В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни. Документы на право пересечения государственной границы у нарушителя отсутствовали», - сообщает Пограничное управление ФСБ.

Задержанный гражданин Эстонии. 
Задержанный гражданин Эстонии. Фото: FSB Pihkva osakonna pressiteenistus

По данному факту Пограничным управлением возбуждено уголовное дело. Судом в отношении гражданина Эстонии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили Rus.Postimees факт задержания гражданина Эстонии в России. «В настоящее время Министерство иностранных дел Эстонии и посольство Эстонии в Москве работают над разрешением ситуации, чтобы гражданин смог вернуться на родину», - сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Анна Тислер-Лаврентьев.

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