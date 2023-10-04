Видео ⟩ А если ударит током? Житель Таллинна в шоке от потопа в троллейбусе

По словам читателя, больше всего его беспокоило не то, что посетители Таллинна увидят это, а то, что, держась за поручень из металла, ноги находятся в воде. «Надеюсь, я больше не увижу такой транспорт, это опасно».

В комментарии для Rus.Postimees в Tallinna Linnatransport (TLT) заявили, что безопасность пассажиров является их приоритетом, и они, безусловно, не допустят работу троллейбусов на линии, где существует риск поражения электрическим током. «Салон троллейбуса полностью изолирован, и прямого контакта с высоким напряжением нет. То, что - с потолка транспорта течет вода - это стечение обстоятельств, и мы обязательно разберемся с этим инцидентом», - отметили в TLT.