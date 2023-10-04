«Новости в 7» за 4 октября: 700 миллионов на грузовики для армии, зацеперы-смертники на трамваях, собаки на службе у защитников природы и как женщинам формулировать желания

Сегодня в выпуске:

- Исторический день для эстонских сил обороны - в ближайшие годы страна получит современную военную колесную технику на сотни миллионов евро. Во сколько обойдется казне эта инвестиция и какие транспортные средства будет закуплены?

- Короткие новости: рейтинг партии Isamaa бьет рекорды; в Эстонии крупнейший в ЕС рост цен на жилье и аренду и поддержка приема украинских беженцев упала до самого низкого уровня

- Подростки в Таллинне устраивают опасные игры, катаясь на наружных частях автобусов и трамваев. Очередной инцидент попал на камеры наблюдения. Полиция призывает родителей обратить на это внимание

- Как известно, человек собаке друг, а она ему - верный помощник. Причем способности и умения собак могут использоваться в самых разных сферах. О том, как они помогают защитникам природы в Ида-Вирумаа, расскажет наш региональный корреспондент.

- Мировые новости: крушение автобуса под Венецией: более 20 погибших; свыше 1000 человек умерли от лихорадки Денге в Бангладеш, кого журнал Charlie Hebdo поместил на олимпийскую обложку и кто защищает японские деревни от медведей?

- Чтобы построить здоровые и гармоничные отношения, стоит научиться открыто высказывать свои потребности, хотя порой это бывает очень непросто. Новости в семь поделятся с вами несколькими секретами того, как женщине нужно правильно говорить с мужчиной о своих желаниях