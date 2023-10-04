«Отсутствует четкий месседж, как и куда направляется партия»: мэр Раквере вышла из Центристской партии

По словам Варек, Центристская партия сменила курс и больше не придерживается тех ценностей, ради которых она пошла в политику. «Для меня сейчас отсутствует именно четкий месседж, как и куда направляется партия и каковы ее цели вне так называемого золотого круга, то есть в сельских регионах, региональной политике, образовании», - написала Варек в социальных сетях.

Она добавила, что на встрече с новым председателем партии Михаилом Кылвартом не получила подтверждения своего видения развития партии, в том числе в Раквере и Ляэне-Вирумаа.

«Обещанное вовлекающее и прозрачное руководство сменилось противоположным, не внушающим доверия. Мое решение было непростым, но оно основано на ценностях. Разумеется, тяжело бросать построенное основательным трудом, эффективное отделение Центристской партии в городе Раквере, активных товарищей по партии и огорчать многих. Тем не менее я хочу оставаться собой, быть верной ценностям, которые для меня важны, продолжать работать ради родного города и уезда в надежной и поддерживающей команде, и самый подходящий для меня способ сделать это - вступить в партию "Отечество"», - отметила Варек.

По словам Варек, в руководстве городом изменений не будет, а депутаты городского собрания, ранее баллотировавшиеся и избранные по списку Центристской партии, продолжат работу в качестве группы депутатов Isamaa. Коалиционный договор подписан в новой формулировке.