Меньше денег для Эстонии ⟩ Расширение ЕС может обойтись нынешним членам более чем в 250 млрд евро

Сбор урожая в Краматорске, Украина. Вступив в ЕС, Киев получит право на поддержку в размере более 96 миллиардов евро в рамках единой сельскохозяйственной политики.

Принятие в ЕС шести стран Западных Балкан, а также Украины, Молдовы и Грузии в Европейский Союз обойдется нынешним государствам-членам примерно в 256,8 млрд евро, а некоторые страны, которые в настоящее время получают финансовую выгоду от членства, в том числе Эстония, станут нетто-плательщиками.