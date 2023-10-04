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Меньше денег для Эстонии ⟩ Расширение ЕС может обойтись нынешним членам более чем в 250 млрд евро

rus.postimees.ee
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Сбор урожая в Краматорске, Украина. Вступив в ЕС, Киев получит право на поддержку в размере более 96 миллиардов евро в рамках единой сельскохозяйственной политики.
Сбор урожая в Краматорске, Украина. Вступив в ЕС, Киев получит право на поддержку в размере более 96 миллиардов евро в рамках единой сельскохозяйственной политики. Фото: ANATOLII STEPANOV

Принятие в ЕС шести стран Западных Балкан, а также Украины, Молдовы и Грузии в Европейский Союз обойдется нынешним государствам-членам примерно в 256,8 млрд евро, а некоторые страны, которые в настоящее время получают финансовую выгоду от членства, в том числе Эстония, станут нетто-плательщиками.

Такую сумму приводят официальные представители ЕС в анализе, проведенном летом этого года и полученном The Financial Times. Оценка стоимости расширения была рассчитана на основе принципов составления долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, если Украина, Молдова, Грузия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия станут его членами.

Согласно этому расчету, Украина, крупнейшее из новых государств-членов, за семилетний бюджетный период получит от ЕС 186 млрд евро, в том числе 96,5 млрд евро в рамках общей аграрной политики. Для существующих членов ЕС это означает потерю примерно пятой части их нынешних сельскохозяйственных субсидий.

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