Принятие в ЕС шести стран Западных Балкан, а также Украины, Молдовы и Грузии в Европейский Союз обойдется нынешним государствам-членам примерно в 256,8 млрд евро, а некоторые страны, которые в настоящее время получают финансовую выгоду от членства, в том числе Эстония, станут нетто-плательщиками.
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Меньше денег для Эстонии ⟩ Расширение ЕС может обойтись нынешним членам более чем в 250 млрд евро
Такую сумму приводят официальные представители ЕС в анализе, проведенном летом этого года и полученном The Financial Times. Оценка стоимости расширения была рассчитана на основе принципов составления долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, если Украина, Молдова, Грузия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия станут его членами.