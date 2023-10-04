Зачем Симоньян предложила произвести ядерный взрыв над Сибирью и как на это реагируют

Как подчеркивают ученые-физики, на самом деле последствия того, что предлагает сделать Симоньян, были бы намного ужаснее, чем просто остаться без связи, - в том числе и для населения Сибири.

После вторжения России в Украину о возможном применении Москвой ядерного оружия говорят все стороны конфликта, а российская пропаганда то призывает к такому удару, то успокаивает аудиторию рассказами о его «безопасности».

Что предложила Маргарита Симоньян?

Неожиданное предложение прозвучало в последнем выпуске одной из ее авторских программ. По словам пропагандистки, об этой идее ей кто-то рассказал. Дословно этот фрагмент монолога звучал так: «Мне тут один умный человек рассказал то, о чем я даже не догадывалась и не знала. Если произвести в сотнях километров на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, то ничего страшного на земле не будет».

Из слов «умного человека» Симоньян вынесла, что «будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники, вот эта камера, на которую я сейчас снимаю, телефон, который рядом со мной лежит… И мы вернемся с вами в год какой-нибудь 1993-й - проводные телефоны, „двушечка“ в телефоне-автомате».

«Я вам скажу: чудесно же жили, правда, я даже обрадуюсь», - продолжила она. Одновременно она видит наказание для «коллективного Запада», с которым, по ее версии, Россия воюет.