«Мы закапываем себя живьем в землю, чтобы смириться со смертью». Как бойцы ГУР Украины проводят спецоперации

«Эти вышки очень горячие. Температура воздуха там была более 40 градусов, а кислород еще и сжигала газовая платформа, где горит пламя. Ты должен пить там много воды, чтобы продержаться», - рассказывает «Саба».

И вспоминает один из самых опасных моментов на вышках: «Я должен был проверить, заминированы ли неуправляемые авиационные ракеты, которые находились в трюме. Мы убрали всех с палубы. Если бы они были заминированы, то произошел бы взрыв. Меня бы никогда не нашли. Была бы только вспышка. Но был приказ, и его нужно выполнять».

Далее он с напарником бросал жребий, кому заходить первым в трюм. «Жребий идти первым выпал моему собрату - он сапер. Я шел сразу за ним. Вообще, какой бы жребий ни выпал, мы бы пошли вместе с ним».

Боеприпасы не были заминированы...

Кадр с нагрудной камеры «Сабы» на «вышках Бойко». Фото: ARTAN SPECIAL UNIT

Еще один результат этой операции - демонтированная на вышках береговая радиолокационная станция «Нева-Б». Российская армия не только потеряла «свои глаза» в юго-западной части Черного моря. Благодаря данным этой станции, можно будет воссоздать, какую информацию собирали и получали здесь российские войска.

Тем временем Украина планирует дальше атаковать территорию России дронами для истощения ее ПВО и вывода из строя военного транспорта и производств. Об этом начальник ГУР Кирилл Буданов заявил в недавнем интервью журналу Economist.

ГУР Минобороны уверяет: на удары России по украинской инфраструктуре будет ответ.