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Эстонское изобретение, испытанное в космосе, поразило научный мир

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Астронавт Томас Песке испытывает MyotonPRO в режиме невесомости во время параболических полетов.
Астронавт Томас Песке испытывает MyotonPRO в режиме невесомости во время параболических полетов. Фото: Erakogu.

Созданный эстонскими учеными прибор для пальпации (физический метод медицинской диагностики, проводимый путем ощупывания тела пациента - прим. ред.) мягких тканей MyotonPRO прошел международное испытание в космосе, где космонавты использовали его для измерения мышечного тонуса. Но наибольший успех ждет Myoton на Земле, где он может стать таким же обычным инструментом, как градусник или тонометр.

Создатель миометра (специальный прибор медицинской диагностики, который позволяет замерять мышечный тонус - прим. ред.) - доктор Арвед Вайн, заслуженный профессор Тартуского университета, который в 1960-х годах начал исследовать причины разрыва сухожилий у молодых гимнастов. Первый миометр, измеряющий тонус, эластичность и жесткость мягких тканей, был большим и неуклюжим, а современный MyotonPRO похож на мобильный телефон, который помещается в кармане.

«При разработке прибора мы убедились, что его можно использовать в состоянии невесомости», - говорит Алеко Пейпси, генеральный директор компании Myoton. Целью не было создание непосредственно космических технологий, но команда разработчиков понимала, что Международная космическая станция (МКС) является своего рода лакмусовой бумажкой. Выход в космос - чрезвычайно сложный процесс для компании, требующий длительного научного обучения. Поэтому успешное тестирование устройства в космосе дает однозначную положительную оценку его работы на Земле.

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