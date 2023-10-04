Эстонское изобретение, испытанное в космосе, поразило научный мир

Создатель миометра (специальный прибор медицинской диагностики, который позволяет замерять мышечный тонус - прим. ред. ) - доктор Арвед Вайн, заслуженный профессор Тартуского университета, который в 1960-х годах начал исследовать причины разрыва сухожилий у молодых гимнастов. Первый миометр, измеряющий тонус, эластичность и жесткость мягких тканей, был большим и неуклюжим, а современный MyotonPRO похож на мобильный телефон, который помещается в кармане.

«При разработке прибора мы убедились, что его можно использовать в состоянии невесомости», - говорит Алеко Пейпси, генеральный директор компании Myoton. Целью не было создание непосредственно космических технологий, но команда разработчиков понимала, что Международная космическая станция (МКС) является своего рода лакмусовой бумажкой. Выход в космос - чрезвычайно сложный процесс для компании, требующий длительного научного обучения. Поэтому успешное тестирование устройства в космосе дает однозначную положительную оценку его работы на Земле.