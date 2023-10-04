Эстонское изобретение, испытанное в космосе, поразило научный мир

Созданный эстонскими учеными прибор для пальпации (физический метод медицинской диагностики, проводимый путем ощупывания тела пациента - прим. ред.) мягких тканей MyotonPRO прошел международное испытание в космосе, где космонавты использовали его для измерения мышечного тонуса. Но наибольший успех ждет Myoton на Земле, где он может стать таким же обычным инструментом, как градусник или тонометр.
Создатель миометра (специальный прибор медицинской диагностики, который позволяет замерять мышечный тонус - прим. ред.) - доктор Арвед Вайн, заслуженный профессор Тартуского университета, который в 1960-х годах начал исследовать причины разрыва сухожилий у молодых гимнастов. Первый миометр, измеряющий тонус, эластичность и жесткость мягких тканей, был большим и неуклюжим, а современный MyotonPRO похож на мобильный телефон, который помещается в кармане.