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БОЛЬШЕ НЕ ПОКУПАЮТ ⟩ Студия Postimees: новое жилье дешевле снимать, чем платить по кредитам?

13:00 комментирует маклер Arco Vara
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Новые квартиры больше не по карману: их все чаще снимают, а не покупают. Арендовать жилье в новостройке дешевле, чем платить по кредитам?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Максим Макеев. Смотрите интервью в 13:00!

  • Что происходит на рынке новой недвижимости?
  • Почему клиенты предпочитают не покупать, а снимать новые квартиры?
  • Жилищные кредиты большинству уже не по карману?
  • Рынок кредитования жилья в кризисе?
  • Лучше ли положение дел на рынке аренды жилья?
  • Какова ситуация на рынке недвижимости у соседей?
  • Стоит ли ждать обвала цен на недвижимость, строительные услуги и ремонт квартир?
  • Как обстоят дела на рынке вторичной недвижимости?
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