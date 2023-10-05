Новые квартиры больше не по карману: их все чаще снимают, а не покупают. Арендовать жилье в новостройке дешевле, чем платить по кредитам?
БОЛЬШЕ НЕ ПОКУПАЮТ ⟩ Студия Postimees: новое жилье дешевле снимать, чем платить по кредитам?
13:00 комментирует маклер Arco Vara
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Максим Макеев. Смотрите интервью в 13:00!
- Что происходит на рынке новой недвижимости?
- Почему клиенты предпочитают не покупать, а снимать новые квартиры?
- Жилищные кредиты большинству уже не по карману?
- Рынок кредитования жилья в кризисе?
- Лучше ли положение дел на рынке аренды жилья?
- Какова ситуация на рынке недвижимости у соседей?
- Стоит ли ждать обвала цен на недвижимость, строительные услуги и ремонт квартир?
- Как обстоят дела на рынке вторичной недвижимости?