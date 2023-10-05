ВПОЛЦЕНЫ НЕ КУПИТЬ ⟩ Маклер: рынок вошел в негативный тренд, клиенты меняют привычки

- Аренда нового жилья доступнее покупки
- Кризис продлится около двух лет
- Банки снижают свои ставки
Новые квартиры больше не по карману: их все чаще снимают, а не покупают. Арендовать жилье в новостройке дешевле, чем платить по кредитам?
Новые квартиры больше не по карману: их все чаще снимают, а не покупают. Арендовать жилье в новостройке дешевле, чем платить по кредитам?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Максим Макеев.
Выдержки из беседы:
– Что происходит на рынке новой недвижимости в Эстонии?
– Продолжается сокращение количества сделок: от месяца к месяцу показатели уменьшаются на 4–5%. Это ярко выраженный тренд.
Новостройки продолжаются появляться, поскольку отменить заранее запланированные проекты нельзя в одну секунду. Кроме того, застройщики находятся в более стабильном положении относительно кризиса 2007–2010 годов. У них меньше кредитов и больше опыта. При ухудшении ситуации застройщики могут позволить себе просто переждать плохие времена, поставив проекты на паузу.
Многие спрашивают, можно ли ожидать такого же обвала цен, как это было тогда, когда недвижимость подешевела на 40–50%? Думаю, что это нереально. Обвала цен никто не ожидает, даже самые большие пессимисты.
– В последнее время люди предпочитают не покупать, а арендовать нераспроданные квартиры в новостройках. Крупные застройщики даже меняют проекты и строят дома с квартирами под сдачу. С чем это связано?
– Не сказал бы, что это ярко выраженный тренд. Однако, если в готовом доме половина квартир не продана, застройщики могут принять решение сдать часть квартир в аренду, чтобы сократить объем непокрытых коммунальных платежей.
В Финляндии, как и в целом по Европе, сдача новых квартир в долгосрочную аренду практикуется давно. У нас этот тренд появился 5–7 лет назад и постепенно развивается. Арендные дома строятся на высоком уровне, и сдача квартир пользуется спросом.
Фактом остается то, что снимать квартиру в новостройке на данном этапе дешевле, чем платить по жилищному кредиту. При нынешней ставкке Euribor ежемесячные расходы очень высоки.
– Утверждается, что снимать новую трехкомнатную квартиру в новостройке на треть дешевле, чем платить по жилищному кредиту. Так ли это?
– Это так. Однако если у клиента есть капитал на первый взнос, то предпочтение всегда отдается покупке квартиры.
– В аренде нераспроданных квартир заинтересованы в первую очередь те, кто имеет возможность сдавать свою старую квартиру и за счет выручки снимать новую?
– Думаю, что тех денег, которые хозяева получают за счет сдачи старых квартир, не хватает на съем нового жилья, им приходится доплачивать за новую квартиру.
– При этом люди идут на такие сделки, чтобы не заниматься ремонтом квартиры и иметь возможность сменить жилье через определенное количество лет, снова переехав в новую квартиру. Есть в этом логика?
– Менталитет жителя Эстонии еще с давних времен был таков, что каждому хотелось владеть своим жильем. При этом в Европе значительная часть населения снимает квартиры, поэтому со временем и у нас становится больше людей, которые готовы снимать квартиры на протяжении всей жизни.
– Кредиты стали недоступны большинству населения. Означает ли это, что рынок кредитования жилья – в кризисе?
– В 2007–2010 годах у банков физически не было денег, чтобы выдавать кредиты. Это был действительно кризис. Сейчас банки финансируют проекты, хотя заемщиков стало меньше. И это проблема. При этом банки на данном этапе чувствуют себя хорошо.
Важный положительный момент заключается в том, что, в отличие от Euribor, банковские ставки стали снижаться: раньше маржа составляла 2–2,5%, сейчас кредиты выдают под ставку 1,5–1,7%.
Известно также, что Европейский центробанк в этом году больше не планирует повышать ставку Euribor. Однако, что будет дальше, никто не знает. Многое будет зависеть от данных по инфляции, с которой Европа и борется.
– Ситуация на рынке вторичной недвижимости – примерно такая же, как и на рынке нового жилья. В какой стадии кризиса в целом находится рынок недвижимости?
– Примерно с лета мы наблюдаем негативный тренд. Судя по прошлым кризисам, такая ситуация продлится полтора-два года.
Подробнее в повторе!
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop