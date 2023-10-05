ВПОЛЦЕНЫ НЕ КУПИТЬ ⟩ Маклер: рынок вошел в негативный тренд, клиенты меняют привычки

Фактом остается то, что снимать квартиру в новостройке на данном этапе дешевле, чем платить по жилищному кредиту. При нынешней ставкке Euribor ежемесячные расходы очень высоки.

– Утверждается, что снимать новую трехкомнатную квартиру в новостройке на треть дешевле, чем платить по жилищному кредиту. Так ли это?

– Это так. Однако если у клиента есть капитал на первый взнос, то предпочтение всегда отдается покупке квартиры.

– В аренде нераспроданных квартир заинтересованы в первую очередь те, кто имеет возможность сдавать свою старую квартиру и за счет выручки снимать новую?

– Думаю, что тех денег, которые хозяева получают за счет сдачи старых квартир, не хватает на съем нового жилья, им приходится доплачивать за новую квартиру.

– При этом люди идут на такие сделки, чтобы не заниматься ремонтом квартиры и иметь возможность сменить жилье через определенное количество лет, снова переехав в новую квартиру. Есть в этом логика?

– Менталитет жителя Эстонии еще с давних времен был таков, что каждому хотелось владеть своим жильем. При этом в Европе значительная часть населения снимает квартиры, поэтому со временем и у нас становится больше людей, которые готовы снимать квартиры на протяжении всей жизни.

– Кредиты стали недоступны большинству населения. Означает ли это, что рынок кредитования жилья – в кризисе?