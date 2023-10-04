Эстонский футбольный союз выразил четкую и единую позицию в отношении России

Решение вновь разрешить российским сборным U17 принимать участие в международных соревнованиях принял исполнительный комитет УЕФА. «Ни EJL, ни кто-либо из связанных с EJL людей не были предварительно проинформированы о намерениях УЕФА и не были вовлечены в процесс принятия решения ни на каком уровне. Если бы мы могли принять участие в принятии решения, EJL выступил бы против возвращения российских сборных U17 в международную футбольную жизнь», - заявил EJL.

«УЕФА принял свое решение, но мы против него, не можем и не хотим его исполнять. Четкая, однозначная и безоговорочная позиция EJL гласит, что эстонские сборные не играют с Россией. УЕФА с самого начала была известна наша позиция. EJL очень жаль, что прозвучавшие ранее сигналы создали превратное представление о наших позициях», - подчеркнул EJL.