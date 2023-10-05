Хотя административный суд предоставил местным жителям право участвовать в управлении расположенным по соседству с ними лесом, где они отдыхают, судьба сосняка на берегу озера все еще висит на волоске, поскольку Центр управления государственными лесами (RMK) обжаловал это решение и не намерен отказываться от вырубки в случае победы.

«Мы выиграли, потому что судья счел, что местное сообщество не было достаточно вовлечено, – сказал лесовод во втором поколении Тийт Пыдер, который живет в расположенном в Пыльвамаа Канепи, про обжалованное решение суда. – Честно говоря, мы были удивлены, когда RMK обжаловал это решение, хотя суд сказал им соблюдать закон и привлекать народ».