Лига чемпионов. «Ньюкасл» устроил для ПСЖ вечер ужасов

В подгруппе F, получившей название группы смерти, ПСЖ, ощутивший радость победы в стартовой игре, посетил «Ньюкасл Юнайтед». Стадион «Сент-Джеймс Парк», на котором хозяева поля нанесли сопернику разгромное поражение, был забит до отказа.

«Ньюкасл» вышел вперед на 17-й минуте благодаря удару Мигеля Альмирона ,а на 29-й минуте,центральный защитник Дэн Берн забил первый гол в своей карьере в Лиге чемпионов.

Во втором тайме хозяева поля уже увеличили отрыв до трёх мячей; Шон Лонгстафф, ворвавшийся в штрафную на 50-й минуте, сильным ударом поразил створ. Шесть минут спустя ПСЖ привнес азарт в игру голом Лукаса Эрнандеса, но последнее слово все равно оставалось за капитаном «Ньюкасл Юнайтед» Фабианом Шером, чей дальний удар вывел на табло победные цифры 4:1.

«Ньюкасл» одержал пятую победу в последних шести матчах во всех турнирах, начиная с 16 сентября команда не смогла победить только в гостевой игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана» (0:0).

Во втором матче группы смерти «Боруссия» и «Милан» довольствовались нулевой ничьей в Германии.

После двух игр турнирная таблица в этой четверке очень интересная. Лидирует «Ньюкасл» с четырьмя очками, ПСЖ - три, «Милан» - два, а «Боруссия» - одно очко.

В других матчах игрового дня «Барселона» в гостях победила португальский «Порту» (1:0). Английский «Манчестер Сити» в гостях переиграл германский «Лейпциг» (3:1), итальянский «Лацио» одержал выездную победу над шотландским «Селтиком» (2:1), испанский «Атлетико» дома одолел нидерландский «Фейенорд» (3:2), украинский «Шахтер» на чужом поле оказался сильнее бельгийского «Антверпена» (3:2).

Сербская «Црвена Звезда» сыграла вничью со швейцарским клубом «Янг Бойз» (2:2).