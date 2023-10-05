Тянак, который возвращается в Hyundai: цель – завоевать все три титула

Отть Тянак покинул Hyundai в конце 2022 года, поскольку не был удовлетворен происходящим в команде. Как известно, в конце 2021 года команду покинул руководитель Андреа Адам и весь следующий год его обязанности исполнял Жюльен Монсе.

В этом сезоне команду возглавил имеющий опыт Ф-1 Сирил Абитебул, под его руководством в команде наметился прогресс.

«Я очень рад вернуться в Hyundai Motorsport в сезоне WRC 2024 года. С тех пор, как мы расстались год назад, команда много работала над новой технической структурой», — сообщил Тянак через пресс-службу Hyundai.

«У Hyundai есть четкое видение и цели на ближайшее будущее, и это убедило меня вновь объединить с ними силы. Я с нетерпением жду возможности поработать с Сирилом Абитебулем и Франсуа-Ксавье Демезоном (техническим директором Hyundai – ред.), потому что их опыт и знания в автоспорте определенно являются большим преимуществом для всей команды», – продолжил Тянак.

«Наша цель в этой новой главе — не что иное, как выиграть все три титула, и с новой структурой команды у нас есть все необходимое для достижения этой цели», — заключил он. Судя по всему, под этими тремя титулами Тянак имел в виду титулы гонщиков, штурманов и командные титулы.

Тянак также дал комментарий пресс-службе M-Sport Ford, где пожелал команде всего наилучшего.