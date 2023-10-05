Тянак, который возвращается в Hyundai: цель – завоевать все три титула

Накануне Hyundai сообщил, что в новом сезоне Отть Тянак вновь войдет в состав этой команды. По словам Тянака, за этим решением стоят произошедшие в команде серьезные изменения.
Отть Тянак покинул Hyundai в конце 2022 года, поскольку не был удовлетворен происходящим в команде. Как известно, в конце 2021 года команду покинул руководитель Андреа Адам и весь следующий год его обязанности исполнял Жюльен Монсе.
В этом сезоне команду возглавил имеющий опыт Ф-1 Сирил Абитебул, под его руководством в команде наметился прогресс.
«Я очень рад вернуться в Hyundai Motorsport в сезоне WRC 2024 года. С тех пор, как мы расстались год назад, команда много работала над новой технической структурой», — сообщил Тянак через пресс-службу Hyundai.
«У Hyundai есть четкое видение и цели на ближайшее будущее, и это убедило меня вновь объединить с ними силы. Я с нетерпением жду возможности поработать с Сирилом Абитебулем и Франсуа-Ксавье Демезоном (техническим директором Hyundai – ред.), потому что их опыт и знания в автоспорте определенно являются большим преимуществом для всей команды», – продолжил Тянак.
«Наша цель в этой новой главе — не что иное, как выиграть все три титула, и с новой структурой команды у нас есть все необходимое для достижения этой цели», — заключил он. Судя по всему, под этими тремя титулами Тянак имел в виду титулы гонщиков, штурманов и командные титулы.
Тянак также дал комментарий пресс-службе M-Sport Ford, где пожелал команде всего наилучшего.
«Этот год с M-Sport Ford пролетел очень быстро. Я очень горжусь тем, что мы выиграли две гонки и сумели побороться за титул в первой половине сезона. Но этот вид спорта суров, и, к сожалению, мы слишком пару раз терпели неудачу, - сказал Тянак. - Несмотря на это, все очень старались дать нам как можно больше шансов, и я им за это благодарен. Я желаю семье M-Sport всего наилучшего в предстоящих сезонах и надеюсь, что впереди нас ждут хорошие соревнования».