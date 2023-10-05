Банк Эстонии выделил деньги на издание биографической книги Сийма Калласа

Банк Эстонии поддержал издание биографической книги своего бывшего руководителя Сийма Калласа (Партия реформ) суммой в размере 5000 евро, отметив вклад Калласа в денежную реформу и валютно-экономическую политику Эстонии. Для получения гранта необходимо было подать заявку.
Руководитель отдела языка и дизайна Банка Эстонии Виллу Кянд объяснил, что в этом году на получение гранта поступило три заявки. Экспертная группа, состоящая из сотрудников центрального банка, обсудила заявки и предложила правлению банка поддержать две из них, из которых меньшая сумма была предоставлена Сийму Калласу.
Более крупный грант - 9 000 евро - получил журналист-экономист Пеэтер Райдла на подготовку рукописи книги о ныне не существующих коммерческих банках. По словам Кянда, книга Райдла будет посвящена истории центрального и коммерческих банков.
Биография Сийма Калласа получила 5 тысяч евро на публикацию в печати. «По мнению центрального банка, книга представляет собой историческую ценность, поскольку Сийм Каллас был первым руководителем Банка Эстонии после восстановления независимости, и его вклад как в денежную реформу, так и экономическую политику Эстонии неоценим», - пояснил Кянд.
Банк Эстонии оказывает финансовую поддержку проектам, которые помогают лучше понять деятельность центрального банка и его историю, а также функционирование экономики и финансов в целом, сказал Кянд. Информация о программе доступна на сайте центрального банка. Поддержку могут получить проекты, способствующие популяризации Банка Эстонии, экономики и финансов. В прошлом Банк Эстонии также занимался поддержкой таких проектов.
«К участию в программе могут быть допущены исторические исследования, монографии, теле- и радиопрограммы, документальные фильмы, выставки, мероприятия. Предпочтение будет отдаваться проектам, имеющим историческую или научную ценность и представляющим общественный интерес. Ежегодно Банк Эстонии выделяет на гранты не более 15 000 евро», - сказал Кянд.