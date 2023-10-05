Нашествие «Шахедов» на Украину: как бороться с массированными атаками ударных дронов России

Чтобы обеспечить достаточное их количество, он предлагает посмотреть на опыт России. Там правительство предложило крупному бизнесу, который владеет важными инфраструктурными объектами, за свой счет закупать средства РЭБ против украинских ударных дронов.

«У нашего государства нет потенциала закрывать собой крупный бизнес. Поэтому я считаю, что мы должны не просто предложить, а обязать бизнес защитить объекты. Купить РЭБ за рубежом не является проблемой», - предлагает Сергей Бескрестнов.

«Компании, и прежде всего ДТЭК, должны закупить РЭБ и передать его в координацию военным. Мы не можем игнорировать проблему. Отдельные депутаты ведут законодательную деятельность по этому вопросу, но нет инициативы от государства», - сетует связист.

Эффективность и масштабирование

Вариантов противодействия, кроме описанных выше, может быть достаточно много.

В апреле, например, писали о том, что «армия США через украинских военных тестирует экспериментальное оружие против беспилотников».

О поисках дешевых и эффективных отечественных инструментов говорит и Paolo Lumiere: «Что касается перспектив украинских разработок - все еще надеюсь, что волонтеры доделают дроны-перехватчики «Шахедов».