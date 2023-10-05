ЕС планирует стандартизировать размеры ручную кладь и прайс-листы на нее

Различия в размерах ручной клади, установленные авиакомпаниями, создают значительные неудобства и проблемы для пассажиров. Поэтому парламент считает, что необходимо внести изменения в правила, касающиеся прав авиапассажиров, и ввести стандартные размеры и прейскуранты на ручную кладь, сообщила пресс-служба Европарламента.

Поскольку каждая авиакомпания имеет свои собственные правила, тарифы на провоз багажа невозможно сравнить. Несогласованные правила также создают проблемы и путаницу, когда пассажиры летят с пересадками самолетами нескольких авиакомпаний или вынуждены неожиданно менять планы. Поэтому Парламент считает, что ЕС должен ввести единые правила для ручной клади авиапассажиров в рамках пересмотра общих правил авиаперевозок. Он также считает, что следует рассмотреть вопрос о других скрытых тарифах, таких как распределение мест.