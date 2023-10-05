На райском острове Тенерифе вспыхнул ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар заставил около 3000 человек покинуть свои дома на испанском острове Тенерифе, популярном среди туристов, сообщили местные власти.
В среду днем на северо-востоке острова вспыхнул ландшафтный пожар, который пытаются потушить спасатели и шесть пожарных вертолетов. Этот же район был опустошен пожарами в августе, пишет The Guardian.
В среду из города Санта-Урсула в качестве меры предосторожности было эвакуировано около 2400 человек, а из Ла-Оротавы - еще 600, сообщил Лопе Афонсо, заместитель председателя регионального правительства, в совместном заявлении для СМИ.
На фотографиях и видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как дым поднимается с холма рядом с домами в отдаленном районе, а вертолеты направляют воду на пламя.
@tenerife_meteo #tenerife #incendio #wildfire pic.twitter.com/za10jq7R2j— Michael Gregor (@kleingebloggt) October 4, 2023
"Мы посмотрим, как пожар будет развиваться, чтобы определить, смогут ли жители вернуться в свои дома", - сказала Бланка Перес, советник по чрезвычайным ситуациям острова, в интервью местной радиостанции.
На Тенерифе и соседнем острове Гран-Канария объявлено предупреждение о сильной жаре: на большей части острова температура поднимается выше 30°C, что является нормальным для середины лета, но не осени.
Два аэропорта Тенерифе пока работают в обычном режиме.