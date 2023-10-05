На райском острове Тенерифе вспыхнул ландшафтный пожар

В среду днем на северо-востоке острова вспыхнул ландшафтный пожар, который пытаются потушить спасатели и шесть пожарных вертолетов. Этот же район был опустошен пожарами в августе, пишет The Guardian.

В среду из города Санта-Урсула в качестве меры предосторожности было эвакуировано около 2400 человек, а из Ла-Оротавы - еще 600, сообщил Лопе Афонсо, заместитель председателя регионального правительства, в совместном заявлении для СМИ.

На фотографиях и видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как дым поднимается с холма рядом с домами в отдаленном районе, а вертолеты направляют воду на пламя.

"Мы посмотрим, как пожар будет развиваться, чтобы определить, смогут ли жители вернуться в свои дома", - сказала Бланка Перес, советник по чрезвычайным ситуациям острова, в интервью местной радиостанции.

На Тенерифе и соседнем острове Гран-Канария объявлено предупреждение о сильной жаре: на большей части острова температура поднимается выше 30°C, что является нормальным для середины лета, но не осени.