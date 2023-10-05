«Роль консульства гораздо шире»: американские эстонцы против закрытия генконсульства Эстонии в Нью-Йорке

По мнению авторов обращения, закрытие приведет к прерыванию долгосрочных крепких культурных и деловых дипломатических контактов на перекрестке культурного и финансового мира. В нынешней опасной ситуации с безопасностью закрытие будет означать значительное ослабление связей между Эстонией и ее самым важным союзником, Соединенными Штатами, что нанесет ущерб положению Эстонии в мире.

«Распространенная в СМИ информация могла создать впечатление, что функции генерального консульства заключаются только в оказании консульских услуг эстонцам, нуждающимся в экстренной помощи, и что эти функции могут быть легко выполнены через миссию ООН, посольство в Вашингтоне или почетных консулов: что это только вопрос логистики. Однако роль консульства гораздо шире, чем просто работа с документами. Хотя присутствие в Вашингтоне важно из-за наличия там национальных институтов, когда речь идет о поддержании прочных экономических отношений, стартапов и технологического сектора, социальных контактов и культурных связей, нельзя игнорировать Нью-Йорк», - считают авторы.