15 ключевых местных американо-эстонских организаций и более 80 влиятельных лиц обратились к руководителям эстонского государства в открытом письме и попросили их пересмотреть решение о закрытии генерального консульства Эстонии в Нью-Йорке и найти способ продолжить его работу.
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«Роль консульства гораздо шире»: американские эстонцы против закрытия генконсульства Эстонии в Нью-Йорке
По мнению авторов обращения, закрытие приведет к прерыванию долгосрочных крепких культурных и деловых дипломатических контактов на перекрестке культурного и финансового мира. В нынешней опасной ситуации с безопасностью закрытие будет означать значительное ослабление связей между Эстонией и ее самым важным союзником, Соединенными Штатами, что нанесет ущерб положению Эстонии в мире.