Предприниматель тайно снес здание, внесенное в список памятников старины

Хенри Бекманн, владелец и управляющий компании Greencube, производящей деревянные дома в Лихула, снес самовольно постройку, находящуюся под охраной памятников старины, чтобы построить на ее фундаменте свой дом, пишет газета Lääne Elu.
В ноябре прошлого года сотрудник Департамента охраны памятников старины обнаружил, что находящийся на замковом холме дом усадьбы Лихула снесен, и сделал Бекманну устное предупреждение. У предпринимателя не было ни разрешения Департамента по охране старины, ни разрешения на строительство нового здания от муниципалитета Ляэнеранна.
«До начала работ по сносу и строительству владелец не обращался в департамент с просьбой об особых условиях охраны наследия или за консультацией», — сказала Кайса Метсаотс, советник Департамента по охране старины.
Бекманн заявил газете Lääne Elu, что если журналист собирается писать о строительстве его дома, то редакция может забыть номер его телефона.
В январе этого года волость Ляэнеранна выдала предпринимателю разрешение на строительство, и орган охраны наследия принял решение исключить уже снесенное здание из-под охраны. Последнее решение еще ожидает утверждения министром Хейди Пурга.