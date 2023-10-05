Предприниматель тайно снес здание, внесенное в список памятников старины

В ноябре прошлого года сотрудник Департамента охраны памятников старины обнаружил, что находящийся на замковом холме дом усадьбы Лихула снесен, и сделал Бекманну устное предупреждение. У предпринимателя не было ни разрешения Департамента по охране старины, ни разрешения на строительство нового здания от муниципалитета Ляэнеранна.

«До начала работ по сносу и строительству владелец не обращался в департамент с просьбой об особых условиях охраны наследия или за консультацией», — сказала Кайса Метсаотс, советник Департамента по охране старины.

Бекманн заявил газете Lääne Elu, что если журналист собирается писать о строительстве его дома, то редакция может забыть номер его телефона.