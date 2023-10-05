Стоит ли ехать в Латвию за продуктами?

Когда мы наткнулись на продуктовый магазин в Айнажи, картина была точно такой же, как у нас. Однако основную продуктовую корзину на новую неделю мы купили в магазине Salacgriva Top. Поскольку цены в последние месяцы то ползут вверх, то падают по некоторым категориям в магазинах, представляющихся более дешевыми, трудно однозначно сказать, где выгоднее. Судя по продуктовой корзине нашей семьи, финансовой выгоды не было, скорее наоборот. Но опыт был интересный.