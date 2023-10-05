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Стоит ли ехать в Латвию за продуктами?

, редактор Maa Elu
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Овощи находятся примерно в том же ценовом диапазоне, что и у нас.
Овощи находятся примерно в том же ценовом диапазоне, что и у нас. Фото: Riina Martinson

В субботу у торговых центров Пярну можно было увидеть десятки автомобилей с латвийскими номерами. Почему наши южные соседи приезжают сюда за покупками, неужели наши товары дешевле? Что остается делать, кроме как в воскресенье завести машину и проверить все самому.

Когда мы наткнулись на продуктовый магазин в Айнажи, картина была точно такой же, как у нас. Однако основную продуктовую корзину на новую неделю мы купили в магазине Salacgriva Top. Поскольку цены в последние месяцы то ползут вверх, то падают по некоторым категориям в магазинах, представляющихся более дешевыми, трудно однозначно сказать, где выгоднее. Судя по продуктовой корзине нашей семьи, финансовой выгоды не было, скорее наоборот. Но опыт был интересный.

В овощных магазинах мы заметили, что литовский короткий огурец продается по цене 1,79 за килограмм - по крайней мере, в последнее время обычная цена на этот огурец в Maxima была такой же. Латвийские длинные огурцы предлагались по 99 центов, но выглядели они бледно и совсем не аппетитно. Морковь стоила 79 и 89 центов. Скидочная цена на капусту в 39 центов показалась значительно дешевле, чем в Эстонии. Арбуз - 79 центов, дыня - 1,39.

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