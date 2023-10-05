Сам пришел в полицию: нелегально находившемуся в стране нигерийцу предписано покинуть Эстонию

В среду в отношении гражданина Нигерии 2002 года рождения было возбуждено дело о незаконном пребывании в Эстонии. Мужчина обратился в Тарту в службу Департамента полиции и погранохраны с целью оформления долгосрочной визы с разрешением на работу. Однако в ходе рассмотрения ходатайства было установлено, что ходатай незаконно находился в зоне Шенгенской визы в течение 355 дней.