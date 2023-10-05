Сам пришел в полицию: нелегально находившемуся в стране нигерийцу предписано покинуть Эстонию

Если обычно полиция депортирует нелегалов, которых сама и задерживает, то в Тарту задержан был нигериец, который сам пришел в полицию легализовать свое пребывание в Эстонии.
В среду в отношении гражданина Нигерии 2002 года рождения было возбуждено дело о незаконном пребывании в Эстонии. Мужчина обратился в Тарту в службу Департамента полиции и погранохраны с целью оформления долгосрочной визы с разрешением на работу. Однако в ходе рассмотрения ходатайства было установлено, что ходатай незаконно находился в зоне Шенгенской визы в течение 355 дней.
Как сообщает Лыунаская префектура, гражданину Нигерии было дано предписание покинуть Эстонию, наложен также запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три месяца.