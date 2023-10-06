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«Лучше бы местного» и «он сильный человек»: мнения нарвитян о новом мэре разделились

Диана Харламова Денис Антонов
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Rus.Postimees вышел на улицы Нарвы, поговорил с горожанами и узнал, чего они ждут от нового мэра, насколько хорошо его знают, и чего им не хватает в городе. 

Аза.
Аза. Фото: Postimees

Аза

- Чего вы ждете от нового мэра Нарвы?

- Мне кажется, он сильный человек. Только его назначили,  я не успела больше почитать. Но думаю, будет все в порядке. Мне кажется так. 

Светлана.
Светлана. Фото: Postimees

Светлана

- Чего вы ждете от нового мэра Нарвы?

- Ой, уже ничего не ждем. Надежды ни на кого нет. Все обещают, но ничего не делают, все только для себя. 

- Имя Яана Тоотса Вам о чем-нибудь говорит?

- Ничего не говорит. Я не интересуюсь.

Валентина.
Валентина. Фото: Postimees

Валентина

- Чего не хватает в Нарве?

- Работы бы побольше, рабочих мест. Так вроде все.

Людмила.
Людмила. Фото: Postimees

Людмила

- Что нужно городу?

- Как раньше - промышленность должна быть прежде всего. Чтобы люди работали, а без работы люди пьют. Сейчас представляете, сколько не работает в Нарве официально? А не официально?

- Что знаете о новом мэре? Интересуетесь политикой?

- Интересуюсь, но нового мэра не знаю. То, что он эстонец, я в газете уже прочитала.

Вероника.
Вероника. Фото: Postimees

Вероника

- Чего ждете от нового мэра?

- Хотелось бы, чтобы дети с ограниченными возможностями не переходили на эстонский. Трудно им. Много горожан, которые ездят на машинах и жалуются на кольцо.

Владимир.
Владимир. Фото: Postimees

Владимир

- Как думаете, хорошо, что новый мэр - эстонец?

- Хотелось бы конечно местного. 

- А чего Вам в городе не хватает?

- Меня как-то все устраивает. Главное, чтобы работа была. Чтобы в Таллинн не ездить, это тяжело. Чтобы были рабочие места.

Валентина.
Валентина. Фото: Postimees

Валентина

- Как думаете, чем должен заняться новый мэр в первую очередь?

- Нужно доделывать, что начато. Больница, гимназия - это все нужно до конца довести, а потом уже другие дела начинать. 

- Как вы думаете, хорошо, что новый мэр - эстонец?

- Хорошо!

Надежда.
Надежда. Фото: Postimees

Надежда

- Как вы думаете, что в Нарве нужно изменить?

- Да у нас тут все наверное надо менять, начиная от порядка в городе. Все запущено. Осенью и летом трава по пояс. Говорят, это теперь правильно - траву не косить, но мне это абсолютно не нравится. Выглядит неухоженым грязным городом.

- Хорошо ли, что новый мэр из Тарту?

- Мне кажется, что нет. Думаю, должен быть местный.

Василий.
Василий. Фото: Postimees

Василий

- Что Вас не устраивает в Нарве?

- Все устраивает. Все нравится. Я коренной нарвитянин - тут родился, тут наверное и помру. 

- А что в Нарве изменилось в лучшую сторону в последние годы?

- Третью школу достроили, Первую, Ратушу восстановили. Стройка идет. Вот такие перемены.

- Как думаете, хорошо, что новый мэр из Тарту?

- Хорошо. Потому что он эстонец, коренной. А русский есть русский. Я вот, например, русский, а родился в Эстонии, и языка не знаю. Здесь русскоязычные в Нарве, особо-то не выучишь. Если бы в глубинке родился, может и знал бы. 

Валерия.
Валерия. Фото: Postimees

 Валерия

- Что в Нарве стоило бы поменять?

- Я считаю, что дороги. Потому что даже пешеходам неудобно ходить. В целом, можно еще побольше зелени и убрать граффити на стенах. 

Артур.
Артур. Фото: Postimees

Артур

- Что думаете по поводу нового мэра?

- Мне нравилось, когда в Нарве был Евграфов. При нем что-то изменилось - дороги менялись, для стадиона делалось что-то. 

Анатолий и Ирина.
Анатолий и Ирина. Фото: Postimees

Анатолий и Ирина

- Чего ждете от нового мэра?

- Чего мы можем ждать, если мы его не знаем?

- Вот мне лично Катри Райк нравилась. Я очень расстроилась, когда ее убрали и буду поддерживать ее, если она снова будет баллотироваться. 

- Чем должен заняться новый мэр, чтобы город не стал хуже?

- Ну во всяком случае эти развилки, которые Евграфов понаставил, уже не убрать. Надо, чтобы такую дурь не делали. 

- Во всем мире кольцевая развязка - это самая экономичная развязка. Я еще ни одного мнения не слыхал от таксистов хорошего. Вы посмотрите, сколько светофоров теперь, и уже года два идет эта работа. Это ведь не при Катри Райк проект составлялся, а при предшественнике. Это чтобы освоить деньги европейские?

Евгения.
Евгения. Фото: Postimees

Евгения

- Чего вы ждете от нового мэра?

- Я его вообще не знаю. 

- А вообще интересуетесь политикой?

- Нет. 

Андрей.
Андрей. Фото: Postimees

Андрей

- Для Нарвы хорошо или плохо, что мэр будет коренным эстонцем?

- Думаю, поскольку тут среди населения - большинство русскоговорящих, хорошо бы, чтобы был свой мэр. Хотя с другой стороны, и среди русскоговорящих полно «дерьмица» на любой карман. Люди есть люди. Как говорится, нет плохих наций, есть плохие люди.

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