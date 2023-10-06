«Лучше бы местного» и «он сильный человек»: мнения нарвитян о новом мэре разделились

Аза. Фото: Postimees

Аза

- Чего вы ждете от нового мэра Нарвы?

- Мне кажется, он сильный человек. Только его назначили, я не успела больше почитать. Но думаю, будет все в порядке. Мне кажется так.

Светлана. Фото: Postimees

Светлана

- Чего вы ждете от нового мэра Нарвы?

- Ой, уже ничего не ждем. Надежды ни на кого нет. Все обещают, но ничего не делают, все только для себя.

- Имя Яана Тоотса Вам о чем-нибудь говорит?

- Ничего не говорит. Я не интересуюсь.

Валентина. Фото: Postimees

Валентина

- Чего не хватает в Нарве?

- Работы бы побольше, рабочих мест. Так вроде все.

Людмила. Фото: Postimees

Людмила

- Что нужно городу?

- Как раньше - промышленность должна быть прежде всего. Чтобы люди работали, а без работы люди пьют. Сейчас представляете, сколько не работает в Нарве официально? А не официально?

- Что знаете о новом мэре? Интересуетесь политикой?

- Интересуюсь, но нового мэра не знаю. То, что он эстонец, я в газете уже прочитала.

Вероника. Фото: Postimees

Вероника

- Чего ждете от нового мэра?

- Хотелось бы, чтобы дети с ограниченными возможностями не переходили на эстонский. Трудно им. Много горожан, которые ездят на машинах и жалуются на кольцо.

Владимир. Фото: Postimees

Владимир

- Как думаете, хорошо, что новый мэр - эстонец?

- Хотелось бы конечно местного.

- А чего Вам в городе не хватает?