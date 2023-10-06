«Лучше бы местного» и «он сильный человек»: мнения нарвитян о новом мэре разделились

Rus.Postimees вышел на улицы Нарвы, поговорил с горожанами и узнал, чего они ждут от нового мэра, насколько хорошо его знают, и чего им не хватает в городе.
Аза
- Чего вы ждете от нового мэра Нарвы?
- Мне кажется, он сильный человек. Только его назначили, я не успела больше почитать. Но думаю, будет все в порядке. Мне кажется так.
Светлана
- Чего вы ждете от нового мэра Нарвы?
- Ой, уже ничего не ждем. Надежды ни на кого нет. Все обещают, но ничего не делают, все только для себя.
- Имя Яана Тоотса Вам о чем-нибудь говорит?
- Ничего не говорит. Я не интересуюсь.
Валентина
- Чего не хватает в Нарве?
- Работы бы побольше, рабочих мест. Так вроде все.
Людмила
- Что нужно городу?
- Как раньше - промышленность должна быть прежде всего. Чтобы люди работали, а без работы люди пьют. Сейчас представляете, сколько не работает в Нарве официально? А не официально?
- Что знаете о новом мэре? Интересуетесь политикой?
- Интересуюсь, но нового мэра не знаю. То, что он эстонец, я в газете уже прочитала.
Вероника
- Чего ждете от нового мэра?
- Хотелось бы, чтобы дети с ограниченными возможностями не переходили на эстонский. Трудно им. Много горожан, которые ездят на машинах и жалуются на кольцо.
Владимир
- Как думаете, хорошо, что новый мэр - эстонец?
- Хотелось бы конечно местного.
- А чего Вам в городе не хватает?
- Меня как-то все устраивает. Главное, чтобы работа была. Чтобы в Таллинн не ездить, это тяжело. Чтобы были рабочие места.
Валентина
- Как думаете, чем должен заняться новый мэр в первую очередь?
- Нужно доделывать, что начато. Больница, гимназия - это все нужно до конца довести, а потом уже другие дела начинать.
- Как вы думаете, хорошо, что новый мэр - эстонец?
- Хорошо!
Надежда
- Как вы думаете, что в Нарве нужно изменить?
- Да у нас тут все наверное надо менять, начиная от порядка в городе. Все запущено. Осенью и летом трава по пояс. Говорят, это теперь правильно - траву не косить, но мне это абсолютно не нравится. Выглядит неухоженым грязным городом.
- Хорошо ли, что новый мэр из Тарту?
- Мне кажется, что нет. Думаю, должен быть местный.
Василий
- Что Вас не устраивает в Нарве?
- Все устраивает. Все нравится. Я коренной нарвитянин - тут родился, тут наверное и помру.
- А что в Нарве изменилось в лучшую сторону в последние годы?
- Третью школу достроили, Первую, Ратушу восстановили. Стройка идет. Вот такие перемены.
- Как думаете, хорошо, что новый мэр из Тарту?
- Хорошо. Потому что он эстонец, коренной. А русский есть русский. Я вот, например, русский, а родился в Эстонии, и языка не знаю. Здесь русскоязычные в Нарве, особо-то не выучишь. Если бы в глубинке родился, может и знал бы.
Валерия
- Что в Нарве стоило бы поменять?
- Я считаю, что дороги. Потому что даже пешеходам неудобно ходить. В целом, можно еще побольше зелени и убрать граффити на стенах.
Артур
- Что думаете по поводу нового мэра?
- Мне нравилось, когда в Нарве был Евграфов. При нем что-то изменилось - дороги менялись, для стадиона делалось что-то.
Анатолий и Ирина
- Чего ждете от нового мэра?
- Чего мы можем ждать, если мы его не знаем?
- Вот мне лично Катри Райк нравилась. Я очень расстроилась, когда ее убрали и буду поддерживать ее, если она снова будет баллотироваться.
- Чем должен заняться новый мэр, чтобы город не стал хуже?
- Ну во всяком случае эти развилки, которые Евграфов понаставил, уже не убрать. Надо, чтобы такую дурь не делали.
- Во всем мире кольцевая развязка - это самая экономичная развязка. Я еще ни одного мнения не слыхал от таксистов хорошего. Вы посмотрите, сколько светофоров теперь, и уже года два идет эта работа. Это ведь не при Катри Райк проект составлялся, а при предшественнике. Это чтобы освоить деньги европейские?
Евгения
- Чего вы ждете от нового мэра?
- Я его вообще не знаю.
- А вообще интересуетесь политикой?
- Нет.
Андрей
- Для Нарвы хорошо или плохо, что мэр будет коренным эстонцем?
- Думаю, поскольку тут среди населения - большинство русскоговорящих, хорошо бы, чтобы был свой мэр. Хотя с другой стороны, и среди русскоговорящих полно «дерьмица» на любой карман. Люди есть люди. Как говорится, нет плохих наций, есть плохие люди.