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Прямая трансляция и блог ⟩ На пресс-конференции министры расскажут о новых решениях правительства

Postimees
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В четверг на пресс-конференции правительства примут участие министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) и министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ). Пресс-конференция начнется в 12 часов дня, и за ее ходом можно будет следить в прямом эфире на эстонском языке или в русскоязычном блоге Rus.Postimees.

Премьер-министр Кая Каллас не будет присутствовать сегодня на пресс-конференции правительства, поскольку находится в Гранаде (Испания) на неформальной встрече Европейского совета.

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