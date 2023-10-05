Прямая трансляция и блог ⟩ На пресс-конференции министры расскажут о новых решениях правительства

В четверг на пресс-конференции правительства примут участие министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) и министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ). Пресс-конференция начнется в 12 часов дня, и за ее ходом можно будет следить в прямом эфире на эстонском языке или в русскоязычном блоге Rus.Postimees.