Экспертный совет будет искать пути разрешения патовой ситуации в парламенте

«На прошлой неделе председатели парламентских партий встретились, чтобы совместно найти решение для восстановления работоспособности Рийгикогу. К сожалению, обсуждение не принесло желаемого результата. По этой причине я созвал экспертный совет, в который входят политологи, специалисты по государственному праву и признанные эксперты в данной сфере, которые проанализировали бы сложившуюся ситуацию и предложили свое видение выхода из тупикового положения, – сказал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. – Я уверен, что свежий взгляд со стороны мог бы указать нам, как восстановить достойную парламентскую культуру, где большинство будет иметь возможность реализовывать свою политику, а меньшинство иметь право быть выслушанным».