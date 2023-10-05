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Экспертный совет будет искать пути разрешения патовой ситуации в парламенте

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Лаури Хуссар и Калле Грюнталь в Таллинне, 19.06.2023.
Лаури Хуссар и Калле Грюнталь в Таллинне, 19.06.2023. Фото: Teele Toova

В четверг, 5 октября, в 14.00 по приглашению спикера Рийгикогу Лаури Хуссара в стеклянном зале Певческого поля соберется экспертный совет, чтобы разрешить возникшие в парламенте противоречия и найти решения для восстановления его работоспособности.

«На прошлой неделе председатели парламентских партий встретились, чтобы совместно найти решение для восстановления работоспособности Рийгикогу. К сожалению, обсуждение не принесло желаемого результата. По этой причине я созвал экспертный совет, в который входят политологи, специалисты по государственному праву и признанные эксперты в данной сфере, которые проанализировали бы сложившуюся ситуацию и предложили свое видение выхода из тупикового положения, – сказал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. – Я уверен, что свежий взгляд со стороны мог бы указать нам, как восстановить достойную парламентскую культуру, где большинство будет иметь возможность реализовывать свою политику, а меньшинство иметь право быть выслушанным».

В состав экспертного совета входят признанные эксперты соответствующей области. С докладами выступят президент Керсти Кальюлайд, бывший спикер Рийгикогу Эйки Нестор, бывший канцлер права Аллар Йыкс, бывший председатель Государственного суда Мярт Раск, бывший заместитель директора Канцелярии Рийгикогу Ааро Мыттус, ученый и общественный деятель Лийa Хянни, бывший судья Европейского суда по правам человека Райт Марусте и бывший судья Европейского суда Уно Лыхмус.

Экспертный совет соберется в стеклянном зале Певческого поля в 14.00. Спикер Рийгикогу откроет мероприятие публичным обращением. Затем за закрытыми дверями состоится обсуждение экспертного совета, которое по планам продлится до 17.00. В стеклянный зал Певческого поля можно пройти через ворота Ору. Машину можно припарковать на территории Певческого поля. Чтобы открыть автомобильные ворота, необходимо нажать на кнопку перед ними.

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