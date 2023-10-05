Новым мэром Нарвы стал Яан Тоотс

После отставки бывшего мэра Нарвы Катри Райк, которая состоялась 16 сентября, фракция Narva довольно быстро предложила новую кандидатуру - Яана Тоотса, члена Центристской партии родом из Тарту. За кандидатуру Тоотса проголосовало - 19, против - 1. Яан Тоотс был единственным кандидатом от фракции Narva, вторая фракция - Respekt - от себя кандидатуру не выдвигала.

«Я буду хозяйственным мэром и чуть меньше политиком. Я буду следить, чтобы народу тут было хорошо, я хочу быть таким мэром, который интересуется тем, что происходит в Нарве», - сказал Яан Тоотс. По словам нового мэра, ему понадобится какое-то время, чтобы разобраться в тонкостях политики Нарвы, но в целом Тоотсу Нарва не чужда и он давно следит за тем, что происходит в городе. «Сначала нужно найти команду, на это у меня есть десять дней», - добавил Тоотс.

Новый мэр подчеркнул, что и Европа, и Эстония, начинаются в Нарве. Яан Тоотс с 2019 года является членом Центристкой партии, а в 2022 году был претендентом на пост ее председателя. Руководит Тартуским отделением партии и является депутатом городского собрания. В сентябре 2023 года, после избрания Михаила Кылварта лидером центристов, Тоотс стал вице-председателем партии.

По мнению депутата фракции Narva Алексея Евграфова, основными задачами мэра будет наладить контакт с горсобранием. «Наша работа должна быть слаженной, работа должна происходить в ключе взаимоуважения и мы должны слышать друг друга», - прокомментировал Евграфов. Помимо прочего, депутаты надеются, что у мэра будет постоянный контакт с министерствами, с правительством, с канцлерами министерств. Также мэр должен обеспечить поступление инвестиций в город и сохранить старые инвестиции.