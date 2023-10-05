Новым мэром Нарвы стал Яан Тоотс

В четверг на заседании Нарвского городского собрания путем голосования был выбран новый мэр Нарвы Яан Тоотс. Это была единственная кандидатура, предложенная фракцией Narva.
После отставки бывшего мэра Нарвы Катри Райк, которая состоялась 16 сентября, фракция Narva довольно быстро предложила новую кандидатуру - Яана Тоотса, члена Центристской партии родом из Тарту. За кандидатуру Тоотса проголосовало - 19, против - 1. Яан Тоотс был единственным кандидатом от фракции Narva, вторая фракция - Respekt - от себя кандидатуру не выдвигала.
«Я буду хозяйственным мэром и чуть меньше политиком. Я буду следить, чтобы народу тут было хорошо, я хочу быть таким мэром, который интересуется тем, что происходит в Нарве», - сказал Яан Тоотс. По словам нового мэра, ему понадобится какое-то время, чтобы разобраться в тонкостях политики Нарвы, но в целом Тоотсу Нарва не чужда и он давно следит за тем, что происходит в городе. «Сначала нужно найти команду, на это у меня есть десять дней», - добавил Тоотс.
Новый мэр подчеркнул, что и Европа, и Эстония, начинаются в Нарве. Яан Тоотс с 2019 года является членом Центристкой партии, а в 2022 году был претендентом на пост ее председателя. Руководит Тартуским отделением партии и является депутатом городского собрания. В сентябре 2023 года, после избрания Михаила Кылварта лидером центристов, Тоотс стал вице-председателем партии.
По мнению депутата фракции Narva Алексея Евграфова, основными задачами мэра будет наладить контакт с горсобранием. «Наша работа должна быть слаженной, работа должна происходить в ключе взаимоуважения и мы должны слышать друг друга», - прокомментировал Евграфов. Помимо прочего, депутаты надеются, что у мэра будет постоянный контакт с министерствами, с правительством, с канцлерами министерств. Также мэр должен обеспечить поступление инвестиций в город и сохранить старые инвестиции.
Депутаты фракции Respekt высказывают опасения насчет того, хватит ли новому мэру времени качественно исполнять все свои обязанности. На это мэр ответил, что пять дней в неделю он будет находится в Нарве и проблем возникнуть не должно. В случае каких-то культурных мероприятий на выходных Тоотс пообещал тоже находиться в городе. В будущем он, возможно, планирует купить свою собственную недвижимость в Нарве.