Экс-глава Еврокомиссии Юнкер: Киев не готов к приему в ЕС

Украина пока не соответствует критериям для членства в Евросоюзе. Такое мнение высказал бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью газете Augsburger Allgemeine, обнародованном в четверг, 5 октября.

Комментируя призывы быстро начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, люксембургский политик подчеркнул: «Нельзя давать ложные обещания людям в Украине, находящимся по горло в беде. Меня крайне возмущают некоторые голоса в Европе, которые пытаются заставить украинцев поверить, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не пойдет на пользу ни ЕС, ни Украине».

«Тот, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех слоях общества, - продолжил политик. - Несмотря на ее усилия, она не готова ко вступлению, ей нужны масштабные внутренние процессы реформирования».

При этом, не называя конкретных примеров, экс-глава Еврокомиссии напомнил, что у ЕС уже был неудачный опыт с новыми членами в плане соблюдения норм правового государства. «Этому нельзя дать повториться», - предостерег он.

Возможность «частичного присоединения» к ЕС

С точки зрения Юнкера, для Украины и Молдовы, имеющих статус стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, необходимо сохранять европейскую перспективу, «однако ее нельзя связывать с надеждой, что это (членство в ЕС. - Ред.) достижимо в одночасье, путем нажатия на кнопку». Между тем, «при условии достижения прогресса в Украине или на Западных Балканах, участие в европейской интеграции должно быть возможно», отметил Юнкер. «Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным нечто вроде частичного присоединения, разумную форму почти-расширения», - добавил он.