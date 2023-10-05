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Эстония может получить часть денег от штрафа Danske

, экономический журналист
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Бывший эстонский филиал Danske Bank на Нарвском шоссе.
Бывший эстонский филиал Danske Bank на Нарвском шоссе. Фото: Mihkel Maripuu

Эстония надеется получить 50 млн евро от штрафа Danske Bank за отмывание денег, однако переговоры затягиваются, пишет Äripäev.

По данным Äripäev, Эстония может получить от США не менее 50 млн евро за штраф, выплаченный Danske Bank, хотя изначально претендовала на значительно большую сумму. Однако США выдвинули свои условия выплаты этих денег, которые предназначались в качестве компенсации Эстонии, поэтому переговоры между двумя странами, как сообщается, продолжаются уже полгода.

Подробнее читайте в статье Äripäev.

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