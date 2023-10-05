Эстония может получить часть денег от штрафа Danske

По данным Äripäev, Эстония может получить от США не менее 50 млн евро за штраф, выплаченный Danske Bank, хотя изначально претендовала на значительно большую сумму. Однако США выдвинули свои условия выплаты этих денег, которые предназначались в качестве компенсации Эстонии, поэтому переговоры между двумя странами, как сообщается, продолжаются уже полгода.