Доля зарплат в конвертах остается невысокой

Результаты исследования о теневой экономике в Эстонии показывают, что практика получения зарплат в конвертах и уровень информированности о ней среди жителей остаются неизменными по сравнению с прошлым годом.
Однако, в проведенном Эстонской торгово-промышленной палатой исследовании среди предпринимателей отмечается снижение случаев выплат зарплат в конвертах.
Результаты исследования о теневой экономике в Эстонии показывают, что практика получения зарплат в конвертах и уровень информированности о ней среди жителей остаются неизменными по сравнению с прошлым годом.
Исследование по теме теневой экономики, которое было заказано Налогово-таможенным департаментом (НТД) и проведено в 2022 Turu-Uuringute AS, выявило, что более 23% населения знает кого-то, кто получает заработную плату в конверте, а 5% и сами её получают. Показатели в 2021 были 24% и 4% соответственно.
«Мы знаем, что чем труднее становится людям, тем более заманчивым кажется уклонение от обязанности по уплате налога. Это может стать определяющим в перспективе спада экономики. Однако результаты исследования показывают, что, несмотря на трудные времена, жители Эстонии понимают важность уплаты налогов, необходимой для функционирования своего государства», – сказал генеральный директор НТД Райго Ууккиви.
Исследование, проведённое Эстонской торгово-промышленной палатой среди предпринимателей, констатирует, что количество респондентов, по оценке которых на долю заработных плат в конвертах приходится более 50% от всех выплат, снизилось c 4% в 2021 до 1% в 2022 году.
Если 50% респондентов ранее считало, что на долю заработных плат в конвертах приходится до 5% от всех выплат, то результаты последнего опроса показали, что таких респондентов стало уже 55%.
По словам генерального директора торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, снижение доли заработных плат в конвертах, выявленное согласно результатам исследования, является положительным шагом на пути к честной конкуренции между нашей экономической средой и предприятиями. «Результаты опроса подтверждают, что последовательные усилия по борьбе с теневой экономикой и незаконной заработной платой дали свои результаты», – сказал Пальтс.
«Однако важно продолжать работать, чтобы и в это экономически сложное время обеспечить позитивную тенденцию, таким образом мы можем гарантировать, что предпринимательская среда Эстонии останется прозрачной и справедливой», – пояснил он.
Строительный сектор по-прежнему остаётся проблемным
Как исследование по теме теневой экономики, так и исследование, проведённое Эстонской торгово-промышленной палатой, назвали строительный сектор проблемным; наравне с которым вызывают беспокойство отрасли услуг по размещению и проживанию, общественному питанию, а также сферы искусства, развлечения и отдыха.
Налоговые убытки в строительном секторе, по расчётам НТД, составляют более 20 миллионов евро ежегодно. Цепочка подряда строительных работ и время пребывания работников на строительной площадке должны быть зарегистрированы с 1 октября в информационной системе НТД.
«Привыкание к новой системе, безусловно, требует времени; мы будем консультировать и поддерживать первоначально предпринимателей по вопросам, связанным с её работой; но это даст нам в долгосрочной перспективе лучшие рычаги для осуществления контроля. Цель состоит в том, чтобы в будущем на строительных площадках работали только люди, оформленные соответственно требованиям, о которых генеральный подрядчик и государство имеют чёткое представление и которым выплачивается честная заработная плата», – пояснил руководитель отдела налогового аудита Марк Мяльтер.
«Положительным моментом является то, что осведомлённость работников фирм, занимающихся строительством и недвижимостью, выше по сравнению с другими и составляет 69%; они знают, что им могут представить требования о взыскании неуплаченных налогов. Однако НТД обеспокоен результатом исследования, согласно которому более чем каждый третий из респондентов не знает о том, что налоги, не уплаченные фирмой, можно взыскать с самого человека. Сотрудники НТД проводят большую разъяснительную работу и именно среди молодёжи, но эта информация, безусловно, является знаком о том, что мы должны уделять больше внимания профилактическим действиям наряду с проверками», – сказал Мяльтер.
«С точки зрения предпринимателей, незаконная экономическая деятельность, особенно в строительном секторе, по-прежнему вызывает беспокойство, но приятно замечать положительную сторону, что доля незаконной экономической деятельности в строительном секторе несколько снизилась, согласно результатам прошлогоднего опроса, с 89% до 82», – сказал Пальтс; подчеркнув при этом, что предприниматели играют важную роль в борьбе с теневой экономикой, если они сами придерживаются принципов честного бизнеса и требуют это от других. Важно постоянно обсуждать с предпринимателями, как правительство и НТД ещё могут поддержать честное предпринимательство и какие решения могут быть разумными для обеспечения более справедливой налоговой среды. Эти решения следует искать совместно.
Доход, полученный посредством платформ, в основном декларируется
Некоторые жителей Эстонии (3%) получили доход посредством различных платформ (Bolt, Wolt, Fudy, AirBnb) в 2022. Две трети из них получили доход в размере 1200€ в год, а владельцы платформ задекларировали подоходный налог с дохода, полученного почти 64% лиц.
Более половины респондентов, участвующие в исследовании по теме теневой экономики, заполнили декларацию самостоятельно, если у них не было её в предварительно заполненном виде. Рост декларирования доходов, полученных посредством платформ, также связано со стремительным использованием предпринимательских счетов. Если в 2021 активно использовалось 2719 счетов, то в прошлом году их число выросло почти до 7000.
«Целенаправленная деятельность в прошлом году по повышению налоговой дисциплины у людей, безусловно, способствовала пониманию того, что с этого года владельцы платформ обязаны отправлять данные в НТД», – пояснил Мяльтер.
Предполагаемый налоговый убыток от выплат заработных плат в конвертах в 2022 составил 99,8 млн евро (из которых 52 млн евро – это социальный налог и 45 млн евро – подоходный налог).