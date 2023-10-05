Доля зарплат в конвертах остается невысокой

Строительный сектор по-прежнему остаётся проблемным

Как исследование по теме теневой экономики, так и исследование, проведённое Эстонской торгово-промышленной палатой, назвали строительный сектор проблемным; наравне с которым вызывают беспокойство отрасли услуг по размещению и проживанию, общественному питанию, а также сферы искусства, развлечения и отдыха.

Налоговые убытки в строительном секторе, по расчётам НТД, составляют более 20 миллионов евро ежегодно. Цепочка подряда строительных работ и время пребывания работников на строительной площадке должны быть зарегистрированы с 1 октября в информационной системе НТД.

«Привыкание к новой системе, безусловно, требует времени; мы будем консультировать и поддерживать первоначально предпринимателей по вопросам, связанным с её работой; но это даст нам в долгосрочной перспективе лучшие рычаги для осуществления контроля. Цель состоит в том, чтобы в будущем на строительных площадках работали только люди, оформленные соответственно требованиям, о которых генеральный подрядчик и государство имеют чёткое представление и которым выплачивается честная заработная плата», – пояснил руководитель отдела налогового аудита Марк Мяльтер.